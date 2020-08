Quận 9 xử lý vụ ‘hung thần’ tung hoành phía đông TP

Pháp Luật TP.HCM từ ngày 3-8 đã đăng loạt bài “Hung thần tung hoành vào giờ cấm phía đông TP.HCM”, phản ánh tình trạng xe tải, xe ben... tung hoành vào giờ cấm ở phía đông TP.HCM cùng hiện tượng “cò” gặp CSGT thỏa thuận việc “mua đường”.



Sau khi báo phản ánh, cung cấp các tài liệu, chứng cứ, Công an quận 9 đã xác minh, có những xử lý ban đầu và nêu các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này.

CSGT thực hiện không đúng quy trình công tác

Theo Công an quận 9, đối với nội dung “cò” gặp CSGT quận 9 thỏa thuận “mua đường”, hai cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an quận 9 chưa thực hiện đúng quy trình công tác.

Cụ thể, công an đã mời ông Nguyễn An Lộc (“cò” Lộc) đến làm việc và ông này tường trình là không quen biết với hai CSGT mà báo phản ánh.

“Việc thỏa thuận “mua đường”, ra giá 1,8-2 triệu đồng/xe là ông tự ra giá để khoa trương, tạo sự tin tưởng với mục đích kiếm tiền chở xe ôm và bồi dưỡng. Hai CSGT (mà báo phản ánh - PV) không có mối quan hệ nào với ông Lộc nên không có cơ sở xác định hai CSGT trực tiếp đặt vấn đề thỏa thuận “mua đường”” - Công an quận 9 thông tin.

Tuy nhiên, Công an quận 9 xác định là hai CSGT chưa thực hiện đúng quy trình công tác, không tập trung thực hiện nhiệm vụ mà lại gặp gỡ, tiếp xúc với người không có trách nhiệm và trao đổi nội dung không thuộc trách nhiệm đang thực thi, nội dung giải thích, trao đổi không rõ ràng dẫn đến ngộ nhận có hiện tượng tiêu cực.

Công an quận 9 đã kiểm điểm và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân liên quan và tổ chức quán triệt, chấn chỉnh toàn bộ lực lượng CSGT và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) về quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân, quy tắc ứng xử... của từng chức danh công tác.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng, chống sai phạm.

“Công an quận 9 cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã kịp thời phản ánh và phối hợp, trao đổi, cung cấp các thông tin trên địa bàn để đơn vị tập trung chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm cũng như tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT, góp phần xây dựng lực lượng công an quận ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự” - Công an quận 9 thông tin.



Xe ben chở cát chạy trên đường Nguyễn Xiển vào giờ cấm ngày 14-7. Ảnh nhỏ: “Cò” Lộc trao đổi với CSGT. Ảnh: T.SANG

Làm việc với chủ xe chạy vào đường cấm

Về các xe chạy vào giờ cấm mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh, công an đã xác định có 32 xe vi phạm và đã xử lý bốn chủ xe. “Các chủ xe cho biết là họ lợi dụng lúc không có CSGT đã cho xe đi và không thông qua “cò” hay CSGT nào”. Các xe vi phạm còn lại công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

322 xe được Sở GTVT cấp phép cho lưu thông vào đường cấm, giờ cấm trên địa bàn quận 9 để phục vụ các công trình, dự án lớn của TP.HCM.

Cũng theo Công an quận 9, tình trạng xe tải, xe ben đi vào giờ cấm là có nhưng không phổ biến, công khai. Công an đã tăng cường, bố trí 18 CSGT chia làm sáu ca, tuần tra 24/24 giờ trên 340 tuyến đường ở địa bàn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông. Trong bảy tháng đầu năm, có 640 trường hợp vi phạm giao thông ở hai tuyến đường Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Xiển bị xử lý (trong đó có 99 trường hợp vi phạm lưu thông trong giờ cấm). Công an quận đã phối hợp với thanh tra giao thông lập biên bản, xử phạt 86 trường hợp, giúp kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh thuộc địa bàn quận 9. (Từ đầu năm đến nay xảy ra ba vụ tai nạn giao thông, làm chết hai người, giảm năm vụ tai nạn và ba người chết so với cùng kỳ năm ngoái.)

Công an quận cũng thừa nhận do địa bàn rộng nên CSGT-TT khó kiểm soát và có mặt 24/24 giờ trên toàn bộ tuyến đường thuộc trách nhiệm quản lý...

Trong thời gian tới, công an quận sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường; đề xuất Ban ATGT quận gắn camera theo dõi nhằm phục vụ xử lý vi phạm qua hình ảnh...