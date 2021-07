Sáng 5-7, UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM đã quyết định gỡ phong tỏa, cách ly y tế đối với 14 block tại chung cư Ehome 3. Riêng tầng 1 của block A3 vẫn tạm thời bị cách ly y tế cho đến khi có thông báo mới.

Việc này được thực hiện từ 11 giờ cùng ngày.



Lãnh đạo quận Bình Tân kiểm tra công tác phong toả ở chung cư Ehome 3 vào đêm 19-6. Ảnh: LÊ THOA

Theo UBND phường An Lạc, lý do kết thúc cách ly y tế tạm thời đối với khu vực này là do trong thời gian phong tỏa, cách ly y tế từ ngày 20-6 đến nay, số ca mắc COVID-19 đã giảm, chỉ có hai ca mới phát hiện vào ngày 27-6 tại tầng 1 của block A3.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận Bình Tân đã ra quyết định tiếp tục thiết lập vùng phong toả tại khu phố 2, 3, 4 của phường An Lạc, để xét nghiệm tầm soát, truy tìm các F0 và tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch.

Thời gian thực hiện là bảy ngày, kể từ 0 giờ ngày 4-7. Sau đó, tùy vào diễn biến của dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận sẽ quyết định dỡ bỏ phong tỏa trước thời hạn đối với những khu vực cụ thể.

Theo lãnh đạo UBND quận Bình Tân, từ ngày 20-6 đến nay, trong vùng phong tỏa thuộc khu phố 2, 3, 4 của phường An Lạc, quận đã phát hiện 245 ca bệnh, nâng tổng số ca bệnh của ba khu phố này là 390 ca bệnh (chiếm 91% ca bệnh của phường An Lạc).

Điều này khẳng định việc thiết lập vùng phong tỏa tại khu vực này là kịp thời, hiệu quả. Người dân trong khu vực phong tỏa hầu hết đồng thuận và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Việc cung ứng lương thực, thực phẩm và nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa được đảm bảo.

Tuy nhiên, diễn biến tình hình dịch bệnh tại các khu phố 2, 3, 4 trong những ngày gần đây vẫn chưa có chiều hướng giảm, trung bình mỗi ngày tăng 17,5 ca, riêng trong ba ngày gần nhất tăng 33,33 ca/ngày.