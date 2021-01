Quận Bình Tân: Không né tránh, đùn đẩy trong giải quyết hồ sơ

Thu ngân sách vượt 18% chỉ tiêu dù dịch COVID-19 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện cách ly xã hội nhưng quận Bình Tân đã kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất tuy không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng có tốc độ tăng ở mức cao so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3.700 tỉ đồng, vượt hơn 18% chỉ tiêu, vượt gần 7,5% dự toán giao và tăng hơn 2% so với cùng kỳ. Trong năm qua, quận đã kéo giảm 66,5% số vụ vi phạm trật tự xây dựng; khám phá nhanh các vụ án được dư luận quan tâm như vụ phóng hoả giết chết ba người tại phường Bình Trị Đông và vụ tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự tại phường An Lạc A. Quận cũng đã chuyển đổi vị trí công tác cho 15 công chức, viên chức nhằm phòng chống tham nhũng. Về công tác cải cách hành chính, quận Bình Tân đạt nhiều kết quả với tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,98%, tỉ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99,78%. Tuy nhiên, lãnh đạo quận Bình Tân cũng nhìn nhận, thời gian qua, các đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá – xã hội chưa hoạt động hiệu quả, tệ nạn xã hội có diễn biến tăng, phức tạp, nhất là việc sử dụng ma tuý tại các điểm karaoke, vũ trường.