Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở một số định hướng hợp tác quan trọng cho 30 năm tiếp theo giữa ASEAN và HQ, trong đó có gia tăng tính chiến lược trong quan hệ đối tác, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế và định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ; đẩy mạnh hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng, cùng có lợi, tạo điều kiện cho hàng hóa và đầu tư hai bên tiếp cận thị trường của nhau; tiếp nhận lao động đến từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, hỗ trợ họ làm quen với môi trường sống ở HQ.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định duy trì an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông là lợi ích chung của tất cả quốc gia; đề nghị HQ ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, thực hiện DOC và đàm phán COC hiệu quả, thực chất phù hợp luật pháp quốc tế, duy trì biển Đông là vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác, tự do thương mại.