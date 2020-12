Quận Tân Phú: Chậm sắp xếp, xử lý nhà thuộc sở hữu nhà nước

Cũng theo thanh tra TP.HCM, năm 2018, UBND quận Tân Phú thu ngân sách nhà nước được hơn 2,5 tỉ đồng, đạt 99,13% so với dự toán năm, tăng 2,46% so với cùng kỳ. Năm 2019 thu ngân sách nhà nước cũng được hơn 2,5 tỉ đồng, đạt 87,96% so với dự toán năm. Về thu ngân sách địa phương, năm 2018 đạt 167,67% và năm 2019, đạt 157,29% so với dự toán năm, tuy nhiên còn có các khoản thu không đạt dự toán năm như thu Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh và Phí - Lệ phí. Còn về chi ngân sách địa phương, năm 2018 đạt 99,44% và năm 2019 đạt 87,56% so với dự toán ngân sách năm. Ngoài ra, việc tạm ứng ngân sách quận còn có các khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm thu hồi để hoàn ứng cho ngân sách nhà nước.