Quảng Nam, Quảng Ngãi tan hoang sau bão số 9

Bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Chiều 28-10, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Khu vực Trà My (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; TP Huế và TP Đà Nẵng có gió giật cấp 10; ở sân bay Đà Nẵng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Các nơi khác ở khu vực ven biển Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có gió giật cấp 7-8. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên và bắc Tây Nguyên đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-400 mm, có nơi trên 400 mm. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Sau khi bão số 9 đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). 16 giờ ngày 28-10, ATNĐ ở khoảng 15,2 độ vĩ bắc, 107,4 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào, cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Do ảnh hưởng của bão số 9, chiều tối và đêm 28-10, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động, sóng biển cao 2-4 m. Vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao 3-4 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng biển cao 2-4 m. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc ATNĐ kết hợp với không khí lạnh, vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo từ hôm nay (29-10), mưa giảm. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình mưa kéo dài hết ngày 31-10. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai. Trong khi đó, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Chiều tối và đêm 28-10, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc bộ, đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ. A.HIỀN