Chính phủ được biểu dương Trong bài phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương nỗ lực của Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân. Quốc hội đánh giá tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường; các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra an toàn, thành công rất tốt đẹp. Quốc hội cũng xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong sáu tháng cuối năm để Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện. Trước mắt cần kiên trì thực hiện mục tiêu kép với nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh… Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, sử dụng hiệu quả, linh hoạt chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước… Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, Quốc hội đã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời yêu cầu Chính phủ tăng cường chỉ đạo, có giải pháp quyết liệt để siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công và tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội.