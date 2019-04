Rao bán vườn cao su của quân đội, nhận 700 triệu và bỏ trốn

Ngày 17-4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Công an xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) bắt giữ Trần Quang Vinh (SN 1959) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 9-2017, Vinh tự giới thiệu có vườn cây cao su tại huyện Đức Cơ, cần bán thanh lý gỗ cao su. Hay tin này, một Công ty tại tỉnh Bình Dương tưởng thật đã ký kết hợp đồng với Vinh.

Vinh yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước là 700 triệu đồng và hẹn đến tháng 12-2017 sẽ bàn giao vườn cây để khai thác. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vinh đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết. Khi đến hẹn, phía đối tác yêu cầu giao vườn cây để khai thác thì Vinh nói nhiều lý do nhưng không thực hiện, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua tìm hiểu, Công ty trên phát hiện vườn cây do Vinh rao bán đang thuộc diện quản lý của một đơn vị quân đội tại huyện Đức Cơ nên đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 30-10-2018, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; ngày 1-11-2018, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đối với Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bắt giữ đối tượng tại một khu nhà rẫy thuộc thôn Prông Thông, xã Ia Băng.