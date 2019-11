Rất đông người ra quốc lộ 1A đón 13 thi hài tử vong ở Anh

Chiều 27-11, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã hoàn tất công tác bàn giao 13 thi hài cho người thân ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và huyện Diễn Châu, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để gia đình tổ chức an táng.



Người dân ra quốc lộ 1A (thuộc địa phận huyện Diễn Châu, Nghệ An) đón các thi hài tử vong ở Anh.

Sáng cùng ngày, đại diện cơ quan chức năng chính quyền địa phương tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã đưa 13 xe cứu thương ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) tiếp nhận 13 thi hài đưa từ Anh về.

Trong 13 nạn nhân, có bốn người có hộ khẩu thường trú tại huyện Diễn Châu, một người có hộ khẩu thường trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, tám người có hộ khẩu thường trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.



Người thân ở Nghệ An đau buồn, đón nhận thi hài.

Ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc đã trực tiếp ra Hà Nội đón, nhận thi hài và vận chuyển về bàn giao cho gia đình các nạn nhân để tổ chức mai táng theo phong tục, tập quán của địa phương. Ông đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình có con, em tử vong.

Tại xã Thiên Lộc có 5 nạn nhân, huyện Can Lộc đã tăng cường y, BS cùng trạm y tế xã về các gia đình, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho thân nhân người bị nạn trong trường hợp cần thiết.

Xe chở thi hài về đến Nghệ An.

Hàng ngàn người dân, người thân đã ra đứng chờ bên quốc lộ 1A chờ thi hài các nạn nhân. Nhiều người trên tay cầm bông hoa cúc, thể hiện tiếc thương các nạn nhân xấu số tử von trong xe container ở Anh.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có nạn nhân kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những đau thương, mất mát và mong muốn gia đình bớt đau thương, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.



Xe cứu thương chở các thi hài qua cầu Bến Thủy về quê nhà Hà Tĩnh.

Như PLO đã đưa tin, ngày 23-10 cảnh sát Anh đã phát hiện 39 thi thể (31 nam, 8 nữ) trong xe container ở hạt Essex, London. Trong đó, 21 nạn nhân quê tỉnh Nghệ An, 10 nạn nhân quê tỉnh Hà Tĩnh, 3 nạn nhân quê Quảng Bình, 3 nạn nhân quê Hải Phòng, 2 nạn nhân quê Hải Dương và Thừa Thiên-Huế.

Sáng 27-11, chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam đưa các thi hài người Việt Nam tử vong ở Anh hôm 23-10 đã hạ cánh sân bay Nội Bài (Hà Nội).