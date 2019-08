Sa Ná tan hoang sau lũ dữ

Lào đề nghị tìm kiếm bảy người mất tích Chiều 5-8, UBND huyện Quan Sơn cho biết vừa nhận được công văn từ huyện trưởng huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào nhờ huyện Quan Sơn giúp đỡ tìm kiếm, cứu nạn bảy người Lào mất tích do nước lũ cuốn trôi. Công văn do ông Phon Súc In Thạ Vông, Huyện trưởng huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào), ký nêu: Ban Thường vụ lãnh đạo huyện Viêng Xay đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn giúp đỡ, kiểm tra, xác minh và trao đổi thông tin trong việc tìm kiếm những người trên tại khu vực suối Xia (một nơi đi qua của cơn lũ). Theo đó, trong các ngày 3 đến 4-8, đội tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan chức năng huyện Viêng Xay đã tìm kiếm dọc suối Xia đến hết địa phận biên giới Lào - Việt Nam, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy bảy người có độ tuổi từ bốn tháng tuổi tới 42 tuổi mất tích… Sau khi nhận công văn, huyện Quan Sơn đã thông báo đến các đơn vị liên quan phối hợp tìm kiếm.