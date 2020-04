Sáp nhập 3 phường ở Cần Thơ: Việc vẫn ‘chạy’ tốt

Từ ngày 1-4, ba phường ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ là Tân An, An Lạc và An Hội chính thức sáp nhập lại thành một phường có tên là phường Tân An. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên việc sáp nhập chính thức này chỉ được thông tin trên các phương tiện truyền thông và băng rôn mà không tổ chức lễ công bố.



Sau sáp nhập, tuy công việc của phường mới có nhiều hơn nhưng mọi hồ sơ, thủ tục của người dân đều được giải quyết nhanh chóng và đúng hạn.

Bộ phận một cửa hoạt động nhịp nhàng

Theo ghi nhận của PV báo Pháp Luật TP.HCM tại trụ sở UBND phường Tân An một ngày đầu tháng 4, lượng người dân đến làm các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa diễn ra khá nhịp nhàng. Tại lối vào bộ phận một cửa có một bàn để chai nước rửa tay sát khuẩn, một người trực đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân đeo khẩu trang khi liên hệ công việc. Đồng thời, bộ phận trực sẽ điều tiết sao cho chỉ sáu người được vào một lượt để đảm bảo an toàn.

Anh Nguyễn Hữu Đức (48 tuổi, nhà ở đường Phan Đình Phùng, phường An Lạc cũ) đến UBND phường Tân An (mới) để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình. Anh Đức cho biết đã nắm thông tin về việc sáp nhập phường do UBND phường An Lạc gửi thông báo tới tận nhà. Cạnh đó, loa phát thanh của phường cũng thông tin về việc này. “Trước mắt, lần đầu đi giao dịch tôi chưa thấy vấn đề gì phát sinh” - anh Đức cho hay.

Còn theo người nhà của bà Trần Lệ Dung (58 tuổi, ngụ phường An Lạc cũ), hôm nay chị đi làm giấy xác nhận tình trạng kinh doanh thay cho bà Dung, do có giao dịch liên quan ngân hàng cần đến giấy này. Theo đó, ngân hàng yêu cầu phải có xác nhận của UBND phường An Lạc. Khi chị mang giấy này đến UBND phường Tân An (mới) thì được hướng dẫn phần kính gửi phải để là gửi UBND phường Tân An, khi đó phường xác nhận.

Cũng theo người nhà bà Dung, việc thay đổi địa giới hành chính phường sẽ liên quan đến giấy tờ cá nhân là giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Đây là hai loại giấy liên quan đến nhiều thủ tục khác trong đời sống, do vậy khi có thời gian thì sẽ đi đổi.



Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND phường Tân An (mới) ngày 3-4. Ảnh: NHẪN NAM

Công việc nhiều nhưng giải quyết đúng hạn

Anh Quách Thanh Hải, công chức văn phòng - thống kê thuộc UBND phường Tân An, cho biết từ khi sáp nhập phường, số lượng người đến thực hiện các thủ tục hành chính tăng 3-4 lần, chủ yếu làm các thủ tục về tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng. Theo anh Hải, ban đầu số lượng hồ sơ tăng nhiều đột biến, cũng mất một, hai ngày căng thẳng nhưng giờ thì quen rồi. Tất cả hồ sơ đều giải quyết đúng hạn.

Các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn; đăng ký giám hộ; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch; cấp bản sao từ sổ gốc… hiện đã được phường áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Ông PHAN THANH ĐIỀN, Chủ tịch UBND phường Tân An,

quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Còn theo ông Phan Thanh Điền, Chủ tịch UBND phường Tân An, dù ngày 1-4 mới chính thức sáp nhập nhưng phường đã nhận giải quyết hồ sơ chung cả ba phường cũ từ ngày 20-3. Hiện toàn phường có 31 công chức (gồm cả ba phường cũ nhập lại). Trước mắt, bộ phận một cửa sẽ bố trí công chức luân phiên để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Theo lộ trình, đến 31-12-2021 mới sắp xếp nhân sự dôi dư, trong thời gian từ nay đến đó, những công chức nào được chuyển lên quận hay đi phường khác thì phường sẽ giải quyết trước.

Ông Điền cũng cho biết từ khi sáp nhập ba phường thì công việc của ông có nhiều hơn. Nguyên nhân là do dân số đông, địa bàn rộng. Tuy nhiên, ở phường mới, ông có thêm một phó chủ tịch (trước đó chỉ có một) nên cũng chia sẻ được một phần công việc. “Hiện phường chưa gặp khó khăn gì trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, mọi hồ sơ đều đảm bảo giải quyết đúng hạn” - ông Điền chia sẻ.