Sáp nhập phường: Dân có phải đổi giấy tờ?

Đề xuất không sáp nhập ba phường ở quận 2

Tại quận 2, ba phường Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Khánh hiện không đủ diện tích và dân số theo quy định. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2, cho biết ba phường này hiện nằm trong diện giải tỏa trắng để đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Hiện nay, dân số ba phường này đều chưa đạt 50% so với quy định, tuy nhiên khu vực này trong quá trình đầu tư xây dựng, khi hoàn thành, đưa vào sử dụng thì dân số sẽ tăng lên. Do đó, quận đề xuất giữ lại cả ba phường này để tránh trường hợp sau này phải sắp xếp một lần nữa” - ông Hưng cho biết. Liên quan đến đề xuất của quận 2, ông Đỗ Văn Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết kiến nghị của quận 2 là phù hợp với thực tế và Sở cũng đồng tình với kiến nghị này. “Tuy nhiên, đây mới chỉ là ý kiến của cấp tham mưu và sẽ chính thức khi có sự phê chuẩn của cấp trên” - ông nói. Theo ông Đỗ Văn Đạo, hiện nay Sở Nội vụ cũng đã làm việc với tám quận có các phường phải sáp nhập. Các địa phương đều đã triển khai công tác chuẩn bị sáp nhập các phường theo chỉ đạo của UBND TP. “Sau khi các địa phương hoàn chỉnh kế hoạch, phương án sáp nhập, Sở sẽ tổng hợp, trình UBND TP để trình Ban Thường vụ Thành ủy. Sau đó TP sẽ trình Bộ Nội vụ xem xét” - ông Đạo nói. VH