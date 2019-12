Sáp nhập phường nhưng không làm khó giấy tờ của dân

Ngày 27-12, HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) để quyết định một số vấn đề của TP và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP.



Theo đó, kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021.

TP sẽ hỗ trợ thêm cho nhân sự dôi dư

Cụ thể, sáp nhập ba phường Tân An, An Hội và An Lạc thuộc quận Ninh Kiều để thành lập đơn vị hành chính mới, đặt tên là phường Tân An (mới).

Sau khi sáp nhập, phường Tân An (mới) có diện tích tự nhiên là 1,37 km2, dân số trung bình gần 22.000 người. Địa giới hành chính phường Tân An mới tiếp giáp các phường Cái Khế, Xuân Khánh, An Khánh, An Cư, Thới Bình (quận Ninh Kiều) và phường Hưng Phú (quận Cái Răng).

Nghị quyết giao cho UBND TP hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trên cơ sở cân đối ngân sách của địa phương, UBND TP xem xét trình HĐND TP ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), người lao động, người hoạt động không chuyên trách dôi dư… ngoài các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều, UBND các phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi. Trường hợp các loại giấy tờ đã được cơ quan cấp thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ, nếu chưa hết thời hạn theo quy định thì tiếp tục sử dụng.



Công chức phường An Hội đang hướng dẫn người dân đến phường làm các thủ tục hành chính. Ảnh: NHẪN NAM

Người dân và cán bộ đã an tâm

Bà Trần Hồng Vân, Chủ tịch UBND phường An Hội, cho biết lúc đầu chưa có đề án của UBND TP Cần Thơ thì CBCC phường nghe đến việc sáp nhập phường cũng có hoang mang. Tuy nhiên, khi đề án này được TP triển khai rộng rãi, nêu các phương án sắp xếp số người dôi dư thì CBCC của phường cũng an tâm trong công tác.

Trước đó người dân cũng nêu những băn khoăn về việc sáp nhập tại kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Khi được đại biểu giải thích cặn kẽ thì người dân cũng an tâm. Có đến hơn 97% cử tri đồng tình với việc sáp nhập.

23 là số người còn lại trong tổng số 62 CBCC của ba phường sau sáp nhập. 39 người dôi dư sẽ được giải quyết từ năm 2020 đến 2025.

Bà Trần Thị Ngọc Ngà, 58 tuổi, khu vực 3, phường An Hội cho biết người dân khi nghe việc sáp nhập phường thì tâm tư nhất là vấn đề làm lại giấy tờ tùy thân, thứ hai là đắn đo về việc học của con cái.

Theo bà Ngà, phường An Hội có hai trường điểm là Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi và Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Khi các em học hết tiểu học thì đương nhiên tuyển vào Đoàn Thị Điểm dù trường này thuộc phường An Cư. “Không biết các em học ở Mạc Đĩnh Chi có được vào học Trường Đoàn Thị Điểm hay phải đi xa hơn khi chính thức đổi về phường Tân An (mới)” - bà Ngà băn khoăn.

Chị Nguyễn Mộng Thùy (26 tuổi, công chức phường An Hội) cho biết mình mới được luân chuyển về phường công tác từ tháng 12-2018. “Là công chức trẻ, Đảng và Nhà nước phân công đi đâu mình đi đó chứ cũng không ngại vì mỗi lần đi như vậy sẽ giúp mình tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong công tác” - chị Thùy chia sẻ.