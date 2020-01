Sáu ngày nghỉ tết, 122 người chết vì tai nạn giao thông

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày 28-1 (mùng 4 Tết), cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết và 42 người bị thương.

Như vậy, trong 6 ngày nghỉ tết, cả nước xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông làm 122 người chết và 150 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 14 vụ và giảm 32 người bị thương, nhưng số người chết tăng lên 9 người.



Trong dịp tết lực lượng chức năng đã xử phát gần 900 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Ảnh:TP

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, so với các năm, số vụ tai nạn giao thông liên quan tới nồng độ cồn giảm sâu. Cụ thể, báo cáo của Bộ Y tế cho thấy số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm 18,2% so với kỳ Tết Kỷ Hợi 2019, riêng ngày mùng 4 Tết giảm đến 23,5%...

“Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người chủ yếu do vẫn do vi phạm quy định nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đặc biệt tại các vùng nông thôn…”, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá.