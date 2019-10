Sẽ chuyển mẫu ADN 39 nạn nhân ở Anh về Việt Nam

Các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay trong những ngày qua, quan chức Đại sứ quán Việt Nam tại London cũng như từ cơ quan Bộ tại Hà Nội đã liên tục có các cuộc trao đổi, cả gặp trực tiếp, cả qua điện thoại, thư điện tử để bàn cách phối hợp giải quyết vụ việc nghiêm trọng này.

“Cho đến giờ chưa thể kết luận được gì. Nhưng các thông tin đổ về cho thấy khả năng cao trong 39 nạn nhân này có người Việt” - nguồn tin chia sẻ chiều nay 27-10.

Qua công tác phối hợp, nắm bắt thông tin, Bộ Ngoại giao đã báo cáo và tối 26-10, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an và các địa phương liên quan vào cuộc.

Ưu tiên cao nhất lúc này cho cả phần công việc giữa các cơ quan trong nước, và giữa Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán tại London với các cơ quan hữu trách Anh quốc là xác minh nhanh nhất, chính xác nhất danh tính các thi thể, đang được cảnh sát hạt Essex điều tra.

Với ưu tiên này, phía Anh và Việt Nam đã thống nhất là sẽ chuyển nhanh nhất có thể các mẫu ADN tử thi cho Hà Nội thông qua Đại sứ quán tại London. Bộ Công an sẽ phối hợp đối chiếu mẫu này với các gia đình có thể liên quan. “Bên đó giám định được mẫu sinh trắc học nào sẽ chuyển ngay mẫu đó, chứ không đợi xong cả 39” - nguồn tin cho hay.

Phương pháp làm việc này là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn công tác tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Anh, luật pháp hai nước, cũng như luật pháp quốc tế.

Còn trong nước, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành có thông tin về người Việt mất liên lạc ở châu Âu, theo chỉ đạo của Thủ tướng, cũng đã phân công đầu mối trực thông tin 24/24 giờ.

“Chúng tôi đã khoanh vùng một số tỉnh nhưng thông tin nghi vấn tập trung ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Đường dây nóng của Cục Lãnh sự và Đại sứ quán đã nhận được tin báo một số trường hợp. Tất cả đã được chuyển về địa phương phối hợp xác minh…” - nguồn tin cho hay.

Liên quan đến công tác đòi hỏi chuyên môn cao này, trao đổi với PLO cách đây ít phút, một chuyên gia về sinh trắc học, y sinh Bộ Công an cho biết trong trường hợp thi thể được bảo quản tốt thì cảnh sát Anh hoàn toàn có thể lấy được dữ liệu sinh trắc học cơ bản như nhận dạng mặt, nốt ruồi, dấu vân tay.

"Nếu nạn nhân có lưu giữ liệu sinh trắc học tại cơ quan công an Việt Nam thì khi nhận được mẫu từ Anh chuyển về, Bộ Công an có thể sưu tra tàng thư để khoanh vùng tương đối chính xác lai lịch. Từ đó có thể tiến hành các xét nghiệm so sánh ADN của thi thể với những người trong gia đình để kết luận sâu hơn".

Thông tin cho đến lúc này cảnh sát hạt Essex vẫn thận trọng suy đoán về quốc tịch các thi thể được tìm thấy trong chiếc container đông lạnh hôm 23-10. Tuy nhiên, từ nhận định ban đầu là quốc tịch Trung Quốc và cũng được phía Trung Quốc xác nhận, đến nay cảnh sát Anh cho hay có khả năng có cả quốc tịch khác.

Trong lúc đó, một số tờ báo của Anh cho rằng có khả năng cao chiếc xe kéo container kia nằm trong đường dây đưa 100 người Việt vào Anh bất hợp pháp trên ba chuyến xe. Thông tin này cũng chưa được cơ quan chức năng Anh quốc xác nhận.