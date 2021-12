Chiều 7-12, tại phiên thảo luận tổ kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Văn Hiếu đã có những chia sẻ về kế hoạch cho học sinh lớp 1 đến trường.

Theo ông Hiếu, so với các năm trước thì năm nay các em học sinh lớp 1 có thiệt thòi là chưa được đến trường bao giờ. “Các em mầm non năm trước có thời gian làm quen trường lớp một thời gian mới học online, còn các em mầm non năm nay chưa được đến trường tiểu học ngày nào nên các em rất thiệt thòi” – ông Hiếu nói.



Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu trả lời trước HĐND TP chiều 7-12. Ảnh: TÁ LÂM

Trước khi tham mưu cho UBND TP chọn lớp 1 thí điểm đi học trực tiếp, ông Hiếu cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo đã mời các chuyên gia, nhà sư phạm để nghiên cứu dạy trực tuyến cho các em lớp 1. “Đây là vấn đề khó khăn và chúng tôi đã có giải pháp xây dựng chương trình truyền hình với các clip hướng dẫn dạy học, chủ yếu là hướng dẫn cho cha mẹ học sinh” – ông Hiếu nói.



Kết quả đến giờ này, sắp hết học kỳ I, các em học sinh lớp 1 đã đạt yêu cầu đặt ra. “Nghĩa là chúng ta không dạy tất cả các môn học mà tập trung vào 2 môn Toán và Tiếng Việt, làm sao để các em biết đọc, biết viết” – ông Hiếu nói và cho biết mục tiêu này đã đạt được.

Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng quá trình học phải có thời gian và lượng kiến thức yêu cầu cao hơn. Do đó, các em học sinh lớp 1 cần phải đến trường. “Trong điều kiện nếu có thể được thì khối lớp 1 là cần phải ưu tiên sớm nhất” – ông Hiếu nói.

Cùng với khối lớp 1, ông Hiếu cho rằng lớp 9 và 12 do có nhiều vấn đề thi cử cuối năm, cuối cấp nên cũng cần ưu tiên đến trường. Vì thế trong kế hoạch tham mưu cho UBND TP, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chọn 3 khối lớp 1, 9 và 12 thí điểm đi học trực tiếp.

Ngoài ra, để có được quyết định này, ông Hiếu cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các quận huyện, trong đó có huyện Cần Giờ để có thời gian thí điểm 6 tuần việc dạy học trực tiếp ở các cấp học.



Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với đại biểu sáng 7-12. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo ông Hiếu, sau 6 tuần dạy học trực tiếp ở xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) cũng có các tình huống nhiễm F0 ở cộng đồng rồi vào trường. Qua đó cho thấy phương án xử lý cũng là một bài học kinh nghiệm để TP.HCM chuẩn bị cho kế hoạch đi học trở lại.

Ông Hiếu cũng cho biết, để tất cả các lớp chuẩn bị đi học trực tiếp trở lại, Sở đều được tổ chức lấy ý kiến, khảo sát và trao đổi rất nhiều lần để có được thống kê. Trong đó khối lớp 9 và 12 nhận được sự đồng thuận của phụ huynh rất cao.

Tuy nhiên, ở lớp 1 tỉ lệ lại rất thấp, chưa đạt 30% ủng hộ. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch trình UBND TP xem xét chưa cho học sinh lớp lá 5 tuổi và lớp 1 đi học trực tiếp trở lại như kế hoạch trước đó để đảm bảo an toàn và an tâm cho phụ huynh.

Theo kế hoạch trước đó, từ ngày 13-12, các lớp 1, 9 và 12 sẽ đi học trực tiếp. Một tuần sau, lớp lá sẽ thí điểm đi học trực tiếp.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Sẽ thí điểm học trực tiếp lớp 9, lớp 12 Chiều 7-12, bên hành lang phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có trao đổi nhanh về việc thí điểm đi học trực tiếp của học sinh TP.HCM trong thời gian tới. Ông Mãi chia sẻ: Theo hướng là sẽ thí điểm đối với lớp 9 và lớp 12; sau đó trong quá trình thực hiện sẽ lắng nghe, điều chỉnh. Trước đó, sáng cùng ngày, trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết ông đã bàn với Chủ tịch Phan Văn Mãi, nếu phụ huynh không yên tâm thì phải trì hoãn kế hoạch lại. “Mặc dù kế hoạch TP đưa ra là vậy nhưng tình hình đang diễn biến không như mong muốn thì nên trì hoãn” – ông Nên nói. Theo Bí thư Nên, qua khảo sát ý kiến cho thấy nhiều gia đình không đồng ý cho con đến trường. “Các gia đình thấy không yên tâm thì phải tôn trọng ý kiến phụ huynh, không cần gượng ép” – ông Nên nói và cho rằng dù đã lên kế hoạch nhưng cần tùy vào tình hình diễn biến để có quyết định phù hợp, chứ không nên cứng nhắc. Bởi theo ông, ý kiến người dân là rất quan trọng và cần nhìn thấy sự không yên tâm của phụ huynh. “Gia đình nào cũng vậy, có con cho đi học nên cũng có tâm trạng lo sợ, trong khi mình chưa tiêm vaccine cho các cháu thì sự lo lắng là đúng” – ông Nên nói và khẳng định quan điểm là xem xét trì hoãn.