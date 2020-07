Sở Nội vụ TP.HCM nói về việc bổ nhiệm cán bộ trước khi bị bắt

Chiều 23-7, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng đã chủ trì buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến quy trình bổ nhiệm cán bộ , nhất là sau vụ ông Phan Trường Sơn vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM vào tháng 4-2020, thì đến tháng 7-2020 ông bị bắt tạm giam do do liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.



Ông Trương Văn Lắm, Giám Đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

Trả lời báo chí, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm cho biết TP đang cho kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm cán bộ.

“Trong buổi tiếp xúc với cử tri, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ có nói 'có sơ hở', sơ hở ở đây là không có quy định lấy ý kiến cơ quan chức năng của Bộ Công an khi bổ nhiệm cán bộ. Do đó, việc Bộ Công an điều tra và chuẩn bị khởi tố thì chúng tôi không nắm được”, ông Lắm nói.

Còn quy trình lấy ý kiến các cơ quan của TP, kể cả Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Trương Văn Lắm khẳng định trong quy trình làm công tác cán bộ thì không phát hiện sai phạm đó.

“Vấn đề này sẽ được chấn chỉnh như thế nào thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Thành ủy và UBND TP trong thời gian tới”, ông Lắm nói.

Trước đó, hôm 11-7, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM, do liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Ông Phan Trường Sơn được bổ nhiệm phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM vào tháng 4-2020. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ này, ông Sơn là Trưởng phòng phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM.

Sai phạm của ông Sơn được xác định từ thời ông còn làm ở Sở Xây dựng.