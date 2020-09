Sở Y tế TP.HCM nói gì về vụ BHXH 'neo' hơn 80 tỉ đồng?

Liên quan đến thông tin BHXH Việt Nam từ chối thanh toán hơn 80 tỉ đồng tiền bảo hiểm cho một số cơ sở y tế tại TP.HCM, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã thông tin cụ thể tại cuộc họp báo của UBND TP.HCM diễn ra tại Trung tâm báo chí TP chiều ngày 9-9.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết vụ việc này xảy ra vào năm 2012-2013. Thông tư 01 của Bộ Y tế về hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế có hiệu lực thi hành từ 1-6-2012 để thay thế Thông tư 10 năm 2007 về thủ tục mua sắm đấu thầu thuốc.



Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đang trả lời tại cuộc họp báo ngày 9-9. Ảnh: TTBC

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, TP.HCM triển khai đấu thầu tập trung đầu tiên trong cả nước, hướng tới có một giá thống nhất. Chính vì thế việc đấu thầu tập trung này có quy mô rất lớn, kéo dài kéo dài đến 4-2014, với hơn 2.179 loại thuốc, giá trị là 8.417 tỉ đồng.

Do đó, trong năm 2013 các bệnh viện trong khi chờ kết quả đấu thầu, đã phát thầu theo gói thầu cũ của mình (kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9-2013). Sau tháng 9-2013, bệnh viện Chợ Rẫy đã đấu thầu theo Thông tư 01 và đã có kết quả thầu. Do đó, sau khi được UBND TP phê duyệt chủ trương cũng như danh mục, Hội đồng tư vấn chuyên môn của Sở Y tế đã thống nhất danh mục và mua theo giá trúng thầu năm 2013 của BV Chợ Rẫy. Nếu thuốc nào có giá trúng thầu của BV Chợ Rẫy cao hơn giá trúng thầu của các BV địa phương khác thì Sở Y tế sẽ thương thảo với các công ty cung ứng để điều chỉnh giá, các BV sẽ mua theo giá đã được thương thảo.Đối với thuốc không có trong danh mục trúng thầu năm 2013 tại BV Chợ Rẫy, sẽ mua theo giá trúng thầu năm 2013 của các BV địa phương khác để đảm bảo nguyên tắc giá thuốc mua là thấp nhất.

"Điều này để đảm bảo không thiếu thuốc phục vụ cho người bệnh, không chỉ khám chữa bệnh cho người dân TP mà còn ở các tỉnh thành khu vực phía Nam. Sau khi áp dụng hình thức thầu này, trong cả nước và 29 tỉnh thành cũng mua thuốc như thế", ông Bỉnh nói.

Cũng theo GĐ Sở y tế TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất việc thanh toán tiền thuốc BHYT theo Thông tư 10 của các cơ sở y tế 29 tỉnh thành trên toàn quốc.

Ngày 21-9-2015, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn về hướng dẫn về việc thanh toán chi phí thuốc chậm đấu thầu theo Thông tư 01 gửi 29 địa phương. Căn cứ ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại công văn ngày 17-4-2014, cũng như công văn 3891 của Bộ Y tế, trong đó nêu rõ giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2013 theo quy định của Thông tư 01 do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với BHXH Việt Nam công bố, để có cơ sở thanh toán phải có giá trúng thầu trung bình.

Thực hiện chỉ đạo này, BHXH TP.HCM đã căn cứ vào giá mua thuốc của Thông tư liên tịch 01 của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế của bốn tỉnh: Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BHXH VN để so sánh giá thuốc Thông tư 10/2007, do đó kết năm 2012 có chênh lệch 34,8 tỉ đồng. BHXH TP.HCM đã thu hồi theo quyết toán năm 2015.

Riêng các loại thuốc không có trong danh mục trúng thầu của các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, BHXH TP.HCM đã tạm tính 50,8 tỉ đồng. Từ khi ban hành văn bản 6946 ngày 21-9-2015 của Bộ Y tế cho đến nay giá thuốc trúng thầu trung bình vẫn chưa được công bố, nên ngành BHXH vẫn chưa có cơ sở tính toán và thu hồi số tiền chênh lệch này.

"Phần 50,8 tỉ này chưa đúng với tiêu chí giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2013 theo quy định Thông tư 01. Thực hiện mua sắm trực tiếp theo chỉ đạo công văn 4784 của UBND TP.HCM ngày 11-9-2013 về cho phép mua thuốc y tế trong khi chờ kết quả trúng thầu tập trung, căn cứ trên kết quả của BV Chợ Rẫy để mua thuốc trực tiếp, đồng thời có tham khảo giá trúng thầu năm 2013 của các BV các tỉnh thành, bộ ngành và phù hợp với các qui định hiện hành, do đó BHXH TP.HCM vẫn thanh toán theo BHYT theo đúng qui định. Đây là công văn trả lời của BHXH TP.HCM ngày 4-9-2020" - ông Bỉnh cho biết.