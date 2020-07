Sớm xử lý vụ biến heo nái thành thịt bò tươi

Ngày 17-7, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận thông tin về cơ sở biến thịt heo nái thành thịt bò do Nguyễn Đình Tân (trú xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) làm chủ mà công an triệt phá từ tháng 10-2019.



Theo Công an tỉnh Bình Thuận, qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện ông Tân chuyên thu gom thịt heo nái già không bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm với giá rẻ trong và ngoài tỉnh. Sau đó Tân mang về sơ chế lại tại nhà cho giống thịt bò tươi rồi tiêu thụ ra thị trường, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 13-10-2019, công an tỉnh đã thành lập hai đoàn kiểm tra hành chính kiểm tra hai điểm kinh doanh do Tân trực tiếp bán thịt tại khu vực chợ Phan Thiết và điểm sơ chế tại nhà riêng ở huyện Hàm Thuận Nam.

Tại chợ Phan Thiết, lực lượng chức năng phát hiện hơn 80 kg thịt heo nái già nhưng Tân nói dối là thịt bò khi bán cho người tiêu dùng. Kiểm tra tại nhà Tân, đoàn kiểm tra phát hiện có hai tủ cấp đông, trữ hơn 360 kg.



Công an thu giữ số thịt trong tủ cấp đông tại cơ sở của Tân. Ảnh: PN

Đoàn kiểm tra công an tỉnh đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời lấy mẫu thịt động vật của Tân để kiểm định các chỉ tiêu vi sinh, hóa chất và virus dịch tả heo châu Phi phục vụ cho công tác xử lý.

Qua làm việc, Tân khai nhận đã thu mua, kinh doanh thịt động vật từ năm 2010 đến thời điểm bị phát hiện. Trong quá trình kinh doanh, Tân nhận thấy thịt heo nái già có màu sắc, sớ thịt gần giống như thịt bò nên đã biến thành thịt bò đánh lừa người tiêu dùng.

Tân đặt mua thịt heo nái già không bảo đảm an toàn thực phẩm với giá rẻ ở huyện Hàm Thuận Nam và các tỉnh Đồng Nai, Bình Định, Quảng Ngãi… rồi sơ chế, khò da, xử lý nhiệt để khử mùi, đem trữ cấp đông…

Trước khi bán ra thị trường, Tân tẩm thịt heo nái với huyết bò, dung dịch tạo mùi (mua tại chợ hóa chất Kim Biên, TP.HCM), làm cho thịt heo nái chuyển màu sắc như thịt bò tươi, đánh lừa người tiêu dùng, thu lợi bất chính.

Kết quả xác minh ban đầu cũng cho thấy nguồn thịt từ cơ sở của Tân không chỉ bán lẻ tiêu dùng hằng ngày tại khu vực chợ Phan Thiết mà còn cung cấp cho một số cơ sở kinh doanh dịch vụ tiệc cưới.

Ngày 21-10-2019, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an TP Phan Thiết thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27-2, tại cuộc họp liên ngành, các cơ quan tố tụng TP Phan Thiết đã thống nhất và sau đó Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm. Tuy nhiên, đến nay, do nhiều nguyên nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết vẫn chưa khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tân.