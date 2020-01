Sự cố giao thông, đã có ngay tổ điều hành của Phòng PC08

Ngày 22-1 (tức 28 Tết), đại diện Phòng PC08 cho biết vừa mới triển khai thí điểm thành lập một Tổ điều hành giao thông TP.HCM.

Tổ điều hành giao thông hoạt động xuyên suốt tất cả các ngày trong tuần và đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tổ có nhiệm vụ chính là tiếp nhận các thông tin sự cố về trật tự an toàn giao thông, sau đó chủ động phối hợp với các đơn vị liên ngành, bố trí lực lượng giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời.



Tổ điều hành giao thông của Phòng PC08 chuyên tiếp nhận và xử lý sự cố giao thông. Ảnh: L.THOA

Từ đó, tổ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông đặc biệt nghiêm trọng và các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Theo đại diện Phòng PC08, tổ điều hành này có nhiều kênh tiếp nhận thông tin sự cố về như: Thông tin chia sẻ từ các cơ quan truyền thông, từ người dân phản ánh thông qua các đường dây nóng, từ các nhóm phản ứng nhanh đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cảng Cát Lái và sân bay Tân Sơn Nhất, thông tin từ trực ban Công an TP và trực ban Công an các quận/huyện; thông tin thông qua quan sát hệ thống camera được kết nối chia sẻ từ các đơn vị (Trung tâm Chỉ huy Công an TP, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, VOV, VOH...).