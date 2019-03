Sự liên quan giữa Trương Duy Nhất với Vũ ‘nhôm’

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 25-3, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01, Bộ Công an), cho biết trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan tới Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), bước đầu cơ quan công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan trong tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn.



Tuy nhiên, Trung tướng Vệ không thông tin thêm việc ông Nhất liên quan như thế nào đến Vũ “nhôm” mà chỉ thông tin là đang trong quá trình điều tra.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại Đà Nẵng, mối liên quan giữa ông Trương Duy Nhất với Vũ “nhôm” là căn nhà 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Căn nhà này trước đây vốn bốn tầng nhưng sau đó rơi vào tay của Vũ “nhôm”, biến thành nơi ở của bị can này.

Trước đây, văn phòng đại diện (VPĐD) báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng ở địa chỉ trên. Tháng 9-2003, VPĐD Trung Trung bộ của báo Đại Đoàn Kết có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng, Sở TN&MT, Hội đồng Bán nhà công sản TP xin mua nhà theo diện công sản nhà nước không tính hệ số sinh lợi.



Công sản sau một hồi lòng vòng rơi vào tay Vũ “nhôm”. Ảnh: TV

Một tháng sau, UBND TP Đà Nẵng có công văn gửi Sở TN&MT, Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty Quản lý và khai thác nhà đất về việc thu hồi nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản. Theo đó, UBND TP giao Sở TN&MT chủ trì làm việc với Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Đà Nẵng thực hiện thu hồi nhà, đất tại 82 Trần Quốc Toản, hỗ trợ di dời và bán một lô đất làm nhà ở cho một hộ dân đang thuê… Đến tháng 12-2003, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định thu hồi nhà, đất 82 Trần Quốc Toản.

Đầu năm 2004, VPĐD Trung Trung bộ báo Đại Đoàn Kết tiếp tục có công văn đến Công ty Quản lý và khai thác nhà đất cũng với nội dung đơn vị này có nguyện vọng được mua một căn nhà rộng rãi, riêng biệt tại khu vực trung tâm TP theo diện công sản nhà nước không tính hệ số sinh lợi để báo làm trụ sở VPĐD. Và ngày 5-2-2004, Công ty Quản lý và khai thác nhà đất có tờ trình gửi UBND và Sở TN&MT TP Đà Nẵng xét cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho báo Đại Đoàn Kết làm VPĐD khu vực Trung Trung bộ. Tiếp đến, Đà Nẵng có công văn yêu cầu thu hồi nhà, đất tại 82 Trần Quốc Toản, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan lập thủ tục trình UBND TP giải quyết bán cho VPĐD báo Đại Đoàn Kết theo quy định.

Sau khi ra công văn, các cơ quan chức năng của Đà Nẵng thực hiện việc hỗ trợ thu hồi căn nhà, đo vẽ hiện trạng, tính toán giá bán nhà diện công sản không tính hệ số sinh lợi…, tổng cộng là gần 450 triệu đồng.

Đến tháng 7-2004, UBND TP Đà Nẵng có quyết định (số 5755/QĐ-UB) cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản...

Theo một nguồn tin, sau khi bán nhà cho VPĐD Trung Trung bộ báo Đại Đoàn Kết, Vũ “nhôm” đến ở tại căn nhà này. Sau đó, VPĐD Trung Trung bộ báo Đại Đoàn Kết mới chuyển đến làm việc trên tầng hai.

“Một thời gian sau, Vũ “nhôm” đập ra làm biệt thự, công sản này rơi vào tay Vũ “nhôm”. Nhà hồi đó có đến bốn tầng” - nguồn tin cho hay.

Theo tài liệu, thực tế Vũ “nhôm” đứng sau việc mua bán này và hiện nay nhà, đất nêu trên do Vũ “nhôm” sử dụng làm nhà ở và trụ sở công ty.

Công an đang điều tra việc công sản chạy lòng vòng và rơi vào tay Vũ “nhôm” cùng các sai phạm liên quan đến ông Trương Duy Nhất.