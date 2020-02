Sự thật việc Tuấn ‘khỉ’ gọi điện thoại xin đầu thú

Theo một nguồn tin, ngày 4-2, Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông Nguyễn Thanh Hải, người từng là “hiệp sĩ” trong CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, lên làm việc liên quan nội dung ông đăng tải trên Facebook về việc một người tự nhận là bị can Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”) gọi điện thoại cho ông nhờ đưa ra đầu thú.



Ông Hải nói về việc Tuấn “khỉ” nhờ đưa ra đầu thú…

Trước đó, ngày 1-2, trong khi lực lượng công an đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt bị can Tuấn, người nổ súng làm bốn người chết tại một sòng bạc ở huyện Củ Chi (TP.HCM) thì ông Hải livestream về việc ông đang vận động Tuấn “khỉ” ra đầu thú.

Clip thu hút hàng triệu lượt xem. Giải thích về việc này, ông Hải cho là có nhận một cuộc gọi và người gọi điện thoại xưng là Tuấn “khỉ”, muốn nhờ ông đưa ra đầu thú. Ông cũng cho là người gọi điện thoại đã yêu cầu ông làm clip đăng tải lên YouTube để nhận diện khi đến điểm hẹn.

“Nhận được cuộc điện thoại này, tôi ngay lập tức trình báo cơ quan công an để cùng phối hợp xử lý. Sau đó, tôi có xin phép phía lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương làm theo yêu cầu của người gọi điện thoại tự xưng là Tuấn “khỉ”. Tôi có ghi âm cuộc gọi từ người tự xưng là Tuấn “khỉ”, tất cả hoàn toàn là sự thật” - ông Hải nói.

Ông Hải cho là cũng nghi ngờ người gọi điện thoại không phải là Tuấn “khỉ” nhưng ông cũng đã báo thông tin này cho công an để xác minh “chứ tôi là một người dân bình thường, không có quyền làm việc này” - ông Hải cho hay.

Sau khi đăng clip lên mạng, ông Hải cùng năm người đến địa điểm mà Tuấn “khỉ” hẹn nhưng không gặp, số điện thoại cũng không liên lạc được.



Hình ảnh trong clip mà ông Nguyễn Thanh Hải livestream trên mạng xã hội bị công an yêu cầu gỡ bỏ. Ảnh: LÊ ÁNH (cắt từ clip)

Người gọi điện thoại không phải là Tuấn “khỉ”

Sau khi clip gây xôn xao dư luận xuất hiện, Công an tỉnh Bình Dương khẳng định: Người gọi điện thoại cho “hiệp sĩ” Hải không phải là Tuấn “khỉ”. Vụ việc sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

“Công an tỉnh Bình Dương cũng khuyến cáo: Khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, mọi người không nên chia sẻ, bình luận, suy diễn rồi đăng tải trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt đối tượng” - Công an tỉnh Bình Dương thông tin.

Sau khi ông Hải đăng tải clip, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông lên làm việc nhưng không nêu nội dung cụ thể buổi làm việc là gì.

Theo nguồn tin của chúng tôi, nội dung làm việc với ông Hải là để cung cấp thông tin tố giác tội phạm theo đúng trình tự thủ tục. Theo nguồn tin này, trước đây công an chỉ nhận tin báo miệng của ông Hải nên công an phải mời ông lên làm việc, yêu cầu cung cấp tư liệu cho cơ quan công an theo đúng thủ tục để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, ông Hải cũng xác nhận: “Cơ quan điều tra yêu cầu tôi cung cấp thông tin về cuộc gọi của người tự xưng là Tuấn “khỉ” và đoạn ghi âm cuộc gọi”.

“Riêng clip đăng trên YouTube về việc đầu thú của Tuấn “khỉ”, cơ quan điều tra yêu cầu tôi gỡ xuống để không gây xôn xao dư luận xã hội” - ông Hải nói.

Liên quan đến việc truy bắt Tuấn “khỉ”, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang truy lùng gắt gao bị can giết người, cướp của này. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, nhất là công an các huyện, thị, thành phố giáp ranh với TP.HCM tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện và truy bắt kịp thời Tuấn.