Sụp vào hố bùn thải mỏ quặng 1 phụ nữ tử vong

Tối 5-4, Công an xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc hi hữu khi chị Lô Thị Huế (trú xã Châu Hồng) bị sụp vào hố bùn lún, tử vong.

Được biết, chiều 5-4, chị Huế cùng một số phụ nữ trên địa bàn xã đi mót quặng. Trên đường đi làm về thì không may chị Huế lội trúng khu đất bùn là bãi chứa đổ thải của mỏ khai khác quặng trước đây.



Năm 2017 tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) từng xảy ra vụ vỡ bể chứa hàng ngàn m3 bùn thải quặng, tràn xuống cả sông, suối.

Lúc đó bùn dẻo nên chị Huế càng cố vũng vẫy để thoát lên thì bùn càng lún xuống. Các phụ nữ đi cùng đã cố gắng cứu chị Huế nhưng không thể kéo và cứu được chị Huế lên. Cho đến khi lực lượng cứu hỗ cứu nạn đến cứu thì chị Huế đã tử vong.

Đêm 5- 4, sau khi công an hoàn tất công tác khám nghiệm, gia đình đã nhận, đưa thi thể chị Huế về tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương. Được biết, chị Huế có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trước đó, vào chiều 13-3, tại mỏ thiếc nằm trên địa bàn xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp), ông Lương Văn Tuấn (42 tuổi), bà Lương Thị Hảo (37 tuổi, vợ ông Tuấn) và chị Sầm Thị Hải (32 tuổi, cùng trú xã Châu Hồng)- đi mót quặng, bị bị sập hầm, đất đá vùi, tử vong cả ba người.