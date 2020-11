Tai nạn nghiêm trọng 1 người chết, Bộ Công an chỉ đạo khẩn

Ngày 14-11, liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người chết trên quốc lộ 5A, Cục CSGT cho biết Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có chỉ đạo “nóng” tới Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, thứ trưởng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đặc biệt cần điều tra xác định chất lượng kỹ thuật dải phân cách giữa đường, nếu có cơ sở cần xem xét trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý, bảo trì, khai thác tuyến đường này.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MH

Trước đó, tối 13-11, chiếc ô tô con do tài xế Lê Văn Việt (33 tuổi, trú tại Hưng Yên) điều khiển khi đến km16+185 quốc lộ 5A bất ngờ lao qua dải phân cách cố định giữa đường, đâm vào đầu xe ô tô tải do tài xế Lê Viết Thành (39 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển đang di chuyển ngược lại.

Cùng lúc, một chiếc xe tải khác cũng va vào sườn bên phải xe ô tô tải của tài xế Thành, khiến anh bị mắc kẹt trên cabin và tử vong. Hai tài xế còn lại đều bị thương.

Cục CSGT cho hay tuyến quốc lộ 5A từng xảy ra nhiều vụ ô tô đâm qua dải phân cách cứng giữa đường gây tai nạn đối với phương tiện đang di chuyển chuyền ngược lại, gây thiệt hại về người và tài sản.

Do đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các tỉnh/TP trên tuyến (gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng) tiến hành rà soát các vụ tai nạn liên quan đến phương tiện đâm vào dải phân cách cứng giữa đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện bên chiều đường ngược lại.

Việc này nhằm đánh giá, phân tích, xác định nguy cơ mất ATGT từ yếu tố cơ sở hạ tầng, để lực lượng công an có kiến nghị và hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.