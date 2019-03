Tài xế dương tính với ma túy bảo 'tại em uống... thuốc ho'

Sáng 25-3, Công an quận 9, Công an phường Long Bình , Thanh tra giao thông, Trạm y tế phường đã phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc chốt chặn trên đường số 11 (phường Long Bình, quận 9) để kiểm tra ma túy đối với tài xế container ra vào khu vực này.



Công an quận 9 cùng các lực lượng kiểm tra ma túy tài xế. Ảnh: L.THOA

"Nhớ mặt em nha!"

Tại đây, lực lượng CSGT đã hướng dẫn tài xế xe container di chuyển vào một bãi đậu để tiện cho việc test nước tiểu.

Một số tài xế cho rằng công an phải cho anh ta một bản kết quả kiểm tra để…. lần sau “thấy mặt mình thì chừa ra”. Còn tài xế thì nói, anh không sử dụng ma túy mà lần nào gặp chốt công an cũng bị đưa vào kiểm tra nên rất mất thời gian, ảnh hưởng đến việc giao hàng. Anh này “đòi” công an phải nhớ mặt mình và cho anh giấy kết quả để lần sau không phải kiểm tra nữa.



Cơ quan chức năng dùng biện pháp test nước tiểu để kiểm tra. Ảnh: L.THOA

Khi nhận kết quả âm tính trên tay, tài xế Trần Văn T. (ngụ Bình Định) cười phì chạy ào ra bảo: “Ôi xong rồi, khỏe quá”. Tài xế T. cho biết, anh không dùng ma túy vì “có tiền đâu mà chơi”.

“Tôi chạy container được 5 năm rồi, làm cho công ty Nhật nên họ tuyển chọn gắt lắm, xăm mình cũng không nhận huống gì bọn ngáo đá. Năm nào cũng cho tài xế đi kiểm tra sức khỏe. Cuối năm rồi xảy ra vụ tài xế dùng ma túy đụng chết người nên công ty mời bác sĩ ở bệnh viện lớn qua kiểm tra toàn bộ tài xế, phụ xe chúng tôi.” – tài xế T. kể.



Phụ xe Nguyễn Nhật T. có kết quả dương tính với ma túy đá. Ảnh: L.THOA

Uống thuốc ho... cũng dính

Chỉ vài tiếng đồng hồ sáng 25-3, lực lượng chức năng đã test ma túy đối với 65 trường hợp. Qua đó phát hiện 2 người dương tính với ma túy.

Trường hợp đầu là phụ xe Nguyễn Nhật T. (quê Kiên Giang). Anh T. thừa nhận với công an rằng đã xuống tận Bình Dương để chơi với bạn bè, cách đây khoảng 3-4 ngày rồi. Do không có giấy tờ tùy thân và không có nơi cư trú ổn định, nên công an phải hỏi tên tuổi, ngày sinh, quê quán của T. để làm hồ sơ đưa đi cai nghiện.

Trường hợp thứ hai là tài xế Nguyễn Quốc C. (ngụ Bình Dương). Anh C. khẳng định với cơ quan chức năng là mình bị ho, có mua thuốc để trên xe. Khi công an bảo: “Nhìn thấy khỏe thế này, mà bệnh sao?” thì tài xế C liền chắc nịch: “Em có thuốc, nếu các anh không tin thì em đi lấy cho”.

Công an đã theo C. lên xe để lấy thuốc, đồng thời kiểm tra xem tài xế có giấu ma túy hay hung khí trên xe không. Nói với PV, tài xế C. còn cho biết anh mua thuốc vào tối hôm qua, đã uống một liều vào ngay lúc đó và một liều nữa được uống vào sáng nay. Anh còn khẳng định thuốc này được mua ở chợ Trần Hữu Trang, quận 3. “Tôi cam đoan là mình không dùng ma túy. Đến thuốc lá, rượu bia còn không dùng mà. Giờ cơ quan chức năng làm thì chấp nhận thôi nhưng tôi xin đi test lại” – anh C. nói thêm.



Tài xế Nguyễn Quốc C. kiểm tra dương tính với ma túy đá. Ảnh: L.THOA

Vì tài xế không chấp nhận kết quả kiểm tra nên công an đã đưa C. lên bệnh viện để kiểm tra lại.

Đại diện Công an quận 9 cho biết, thông thường nếu tài xế dùng thuốc cảm, thuốc ho thì khi test nước tiểu sẽ cho ra kết quả dương tính với moor phin.

Còn một cán bộ Thanh tra giao thông cho biết, gần đây nhằm đối phó với lực lượng chức năng, những tài xế đã dính đến ma túy thường trữ trên ca bin các loại thuốc ho, thuốc cảm sốt hoặc các loại thuốc giảm đau. Khi test nước tiểu nếu dương tính với ma túy thì họ thường chống chế, "đổ tại": "Em mới uống thuộc ho!".

"Tuy nhiên hàm lượng moor phin trong thuốc ho, thuốc giảm đau luôn thấp, chỉ sau 24 tiếng là tan. Còn hàm lượng moor phin trong ma túy tổng hợp luôn cao, dùng cả tháng vẫn còn lưu cữu trong nước tiểu, trong máu. Nên test nước tiểu có nghi vấn, chúng tôi chuyển qua test máu là chính xác. Tài xế khỏi cãi!" - Vị cán bộ Thanh tra giao thông cho biết.