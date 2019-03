Tài xế không thắt dây an toàn bảo biết luật nhưng… xui, sơ ý

Sáng ngày 17-3, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT – PC08- Công an TP.HCM) đã bố trí lực lượng để kiểm tra, xử lý vi phạm nhiều tài xế ô tô đang di chuyển trên đường Trường Chinh (quận 12, TP.HCM) không thắt dây an toàn.



Đội CSGT An Sương đã chốt chặn trên đường Trường Chinh để xử lý tài xế không thắt dây an toàn. Ảnh: L.THOA

Tại đây, qua quan sát bằng mắt thường, nếu thấy tài xế ô tô không thắt dây an toàn, CSGT sẽ đón và hướng dẫn tài xế di chuyển vào làn đường bên trong để xử lý.

"Hôm nay quên, những hôm khác cũng... quên"

Tài xế Trần Sách Trầm (51 tuổi), lái xe ô tô đi trên đường thì CSGT phát hiện ông không thắt dây an toàn nên đã gọi vào. Ông Trầm cho biết hôm nay vì chở khách đi đám cưới gần đây nên chủ quan không thắt dây an toàn, chứ đây không phải thói quen hàng ngày. “Tùy theo cung đường đi xa hay gần thôi. Chứ tôi chở khách đi du lịch xa thì phải thắt chứ” – ông khẳng định.



Khi quan sát bằng mắt thường thấy người ngồi không thắt dây an toàn thì CSGT đón vào. Ảnh: L.THOA

Đa số tài xế bị xử lý đều khẳng định bản thân biết tác dụng của dây an toàn là bảo đảm tính mạng cho mình. Bình thường khi tham gia giao thông đều thắt dây an toàn nhưng hôm nay vì quên, sơ ý nên không thắt.

Tài xế Lâm Văn Nhanh (40 tuổi) lái xe ô tô 16 chỗ nhưng không chở khách nói: “Những lần trước có thắt nhưng lần này không biết sao nữa, chắc do xui”. Tài xế Nhanh cũng cho hay, ở các ghế phía sau của hành khách đều được trang bị dây an toàn nhưng không thể kiểm soát được hành khách có thắt hay không.

“Tôi có biết hôm nay là ngày đầu tiên xử phạt việc thắt dây an toàn chứ. Nên có nhắc nhở khách nhưng khách có thắt hay không là chuyện của khách, chứ mình ngồi lái đằng trước, không có lơ xe, chẳng lẽ quay ra sau kiểm tra” – tài xế Nhanh phân trần.



Tài xế Trần Sách Trầm (51 tuổi), chấp nhận mức phạt và hứa sẽ nhắc nhở hành khách ngồi sau thắt dây an toàn. Ảnh: L.THOA

Khi PV hỏi lý do vì sao không thắt dây an toàn thì một tài xế khác cũng cười trừ: “Nhiều lúc sơ ý thôi. Hôm nay quên, những lần khác cũng quên như lần này….”.

“Nay do sơ ý, với mình cũng mới nghe về vấn đề này” – tài xế Đoàn Minh Đức (ngụ Vũng Tàu) thừa nhận.

Theo anh Đức, việc CSGT xử phạt tài xế không thắt dây an toàn là hợp lý nhưng nếu ô tô di chuyển trong khu vực nội đô thì tốc độ được phép đi là không quá nhanh, đôi lúc còn kẹt xe nên chủ quan. Còn đi cao tốc thì buộc phải thắt.

Còn việc nhắc người ngồi sau thắt dây an toàn thì anh Đức nói: “Thật sự mà nói thì tài xế phía trước còn thắt chứ người ngồi phía sau thì ít. Nếu xảy ra tai nạn thì mình làm mình chịu thôi”.

Mức phạt còn quá nhẹ

Trong vòng một giờ đồng hồ, Đội CSGT An Sương đã xử lý 11 tài xế và người ngồi trên xe không thắt dây an toàn. Trong đó, CSGT lập biên bản xử phạt tại chỗ đối với 7 người, mức phạt 150.000 đồng. Bốn trường hợp còn lại được nhắc nhở do người vi phạm là người bệnh, phụ nữ mang thai, trẻ em.



“Nay do sơ ý, với mình cũng mới nghe về vấn đề này” – tài xế Đoàn Minh Đức (ngụ Vũng Tàu) thừa nhận. Ảnh: L.THOA

Trung tá Võ Chí Tâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT An Sương, Phòng PC08 Công an TP.HCM cho biết, trong ngày đầu thực hiện việc xử lý hành vi không thắt dây an toàn trong chiến dịch của Ban ATGT TP, nhiều tài xế còn bỡ ngỡ, không biết mình bị phạt về vấn đề gì. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì tài xế hợp tác, vui vẻ nhận lỗi, hứa cố gắng chấp hành nghiêm.

Trung tá Tâm nhìn nhận, đối với hàng ghế phía sau, buộc người ngồi phải thắt dây an toàn. Để trong trường hợp khi đang xe lưu thông tốc độ cao mà dừng đột ngột thì dây an toàn sẽ giữ người ngồi lại, giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, hành khách lại chưa ý thức được điều này, nên khi phát hiện CSGT thì chống chế, đòi CSGT phải có chứng cứ. Vì vậy, CSGT đã trang bị camera, ghi hình lúc xe đang chạy để làm bằng chứng xử phạt.

Về mức phạt, Trung tá Tâm cho rằng: “Mức phạt từ 100.000-200.000 đồng, theo như tôi thì quá nhẹ, đề nghị tăng mức phạt lên mới đủ sức răn đe”. Ông cũng khẳng định, tài xế không thể nói trong nội đô đi tốc độ chậm thì không cần thắt dây an toàn, chỉ khi ra cao tốc mới thắt là không được.