Tâm bão đang cách bờ biển Bình Định, Khánh Hòa 140 km

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 16 giờ ngày 10-11, tâm bão đang cách đất liền các tỉnh Bình Định-Phú Yên-Khánh Hòa khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 13



Bão đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Trong bán kính 150 km cách tâm bão đang có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên.



Ảnh mây vệ tinh về cơn bão số 6

Dự báo, đến khoảng 1 giờ sáng, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần thành vùng áp. Đến chiều 11-11, vùng áp thấp nằm ở khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia.

Hiện khu vực giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 đến cấp 10, biển động mạnh.

Ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa sóng biển cao 4-6 mét, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, khu vực Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to đến rất to có nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Nhơn, TP. Quy Nhơn của Bình Định; các huyện Sơn Hòa, Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, sông Hinh, TP. Tuy Hòa của Phú Yên và Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, khu vực đèo Khánh Lê (Nha Trang-Đà Lạt), TP. Nha Trang ở Khánh Hòa.

Các tỉnh trên đang gồng mình chống bão, lũ.