Tâm bão số 6 đang ở ngay trên vùng biển Bình Định - Khánh Hòa

Thông tin về cơn bão số 6 Nakri, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 18 giờ chiều nay, 10-11, tâm bão đã vào đến vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa nước ta. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.



Đường đi của bão số 6



Hiện ở An Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 với tốc độ 23m/s.



Đáng chú ý, vùng mây bão số 6 hiện đang lệch tâm nên trước khi bão đổ bộ vào đất liền đã gây mưa to, gió lớn cho các tỉnh trên đất liền.



Dự báo trong 23 giờ tới, bão số 6 vẫn di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15km/giờ và đi sâu vào đất liền gây mưa to đến rất to ở nhiều nơi, lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 300mm.



Sau khi vào đất liền bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 10.



Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở nhiều nơi, nhất là các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng.