Liên quan đến vụ việc một người đàn ông chạy ô tô từ Nghệ An vào Đồng Nai đón người về quê xét nghiệm cho kết quả dương tính COVID-19, tối 11-8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc cùng lãnh đạo thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Theo đó, bệnh nhân VLQ (44 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) khai báo không trung thực, cố tình giấu lịch trình đi lại từ Đồng Nai về Nghệ An, khiến nguy cơ dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng là rất lớn.



Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An làm việc cùng thị xã Hoàng Mai.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đề nghị: Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện; đồng thời yêu cầu Công an thị xã Hoàng Mai tạm đình chỉ chức vụ Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện để kiểm điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh giao Sở Y tế ra Quyết định đình chỉ ngay tất cả các hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi từ 0 giờ ngày 12-8. Bố trí bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi sang đơn vị khác điều trị.

Công an thị xã Hoàng Mai căn cứ kết quả điều tra, nếu đủ điều kiện thực hiện ngay việc khởi tố vụ án, bị can một cách sớm nhất.

UBND tỉnh cũng đề nghị thị xã Hoàng Mai quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với phường Quỳnh Thiện theo Chỉ thị 15.



Lực lượng chức năng đi kiểm tra công tác truy vết, khoang vùng, phòng chống dịch ở phường Quỳnh Thiện.

Như PLO đã đưa tin, ngày 4-8, anh Q. điều khiển xe hơi 7 chỗ ngồi từ nhà vào Đồng Nai. Anh đi một mình, ăn, nghỉ trên xe riêng.

Ngày 7-8, khi vào đến đầu cầu Đồng Nai, anh Q. dừng xe đón anh NXĐ (quê huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) cùng anh TVCh. (làm công nhân ở quận Bình Tân, TP.HCM, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An) và cháu TNBA (4 tuổi, con trai anh Ch.) về quê nhà Nghệ An.

Ngày 9-8, khi trở về nhà, anh Q. có tiếp xúc với vợ con, anh có đưa xe đi rửa, đi ăn sáng, cắt tóc trên địa bàn thị xã Hoàng Mai…

Lúc 14 giờ 30 phút chiều 9-8, anh Q. đến Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi để test nhanh cho kết quả dương tính với COVID-19 nhưng làm PCR kết quả âm tính.

Ngày 10-8, sau khi đi ăn sáng, anh Q. chạy xe chở khách vào TP Vinh. Khi nhận được thông tin anh Đ. dương tính với virus SARS-CoV-2, anh Q. mới đến Trạm y tế phường Quỳnh Thiện khai báo và được cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả anh Q. dương tính.



Lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân bên quốc lộ 1A thuộc phường Quỳnh Thiện.

Sau khi phát hiện ca bệnh, thị xã Hoàng Mai đã quyết liệt triển khai, chỉ đạo các cấp các ngành tham gia dập dịch. Các lực lượng được phân công đã tích cực truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung các đối tượng. Đến nay, lực lượng công an đã điều tra 30 F1, hơn 195 F2 liên quan đến các bệnh nhân.

Đến 2 giờ 30 sáng 12-8, ngành y tế đã lấy mẫu được cho 34 hộ gia đình với 134 mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm.

Trước mắt, thị xã Hoàng Mai đã tổ chức cách ly tập trung các trường hợp F1, lấy mẫu tes nhanh, xét nghiệm RT-PCR; phun hóa chất khử khuẩn khu vực bệnh nhân Q. đến và gia đình bệnh nhân.