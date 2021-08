Ông Nguyễn Công Thành từng bị giáng chức Tháng 10-2019, Bộ Tài chính có quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ cục trưởng xuống làm cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành. Trước đó, tháng 5-2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quyết định cho thôi giữ chức vụ cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành khi ông này hết thời hạn bổ nhiệm. Trong quá trình cơ quan thẩm quyền xem xét kỷ luật, ông Nguyễn Công Thành đã tự nhận hình thức kỷ luật giáng chức. Theo kết luận của cơ quan chức năng, ông Nguyễn Công Thành cùng một số cộng sự liên quan đến nhiều sai phạm xảy ra tại Cục Thuế tỉnh Bình Định. Tháng 12-2018, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành kết luận thanh tra sai phạm của hàng loạt lãnh đạo, cán bộ ngành thuế tỉnh này. Trong đó, nhiều cán bộ thuế đã cố ý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) sai quy định, tiếp tay cho doanh nghiệp trốn thuế. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhiều lãnh đạo, cán bộ thuế liên quan có trách nhiệm thu hồi gần 13,4 tỉ đồng hoàn thuế GTGT sai quy định. Trong các cán bộ phải vcó trách nhiệm thu hồi tiền, nộp ngân sách có ông Nguyễn Công Thành. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kết luận: Một số cán bộ ngành thuế tỉnh lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý thuế gây thiệt hại đối với ngân sách nhà nước, có dấu hiệu tiếp tay cho một số doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước. Chủ tịch UBND tỉnh giao chánh Thanh tra tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tháng 5-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với giám đốc một doanh nghiệp ở TP Quy Nhơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định có làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhiều cán bộ lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn có liên quan đến chiếm đoạt tiền hoàn thuế.