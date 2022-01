Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Phan Viết Đại (29 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Phan Viết Đại tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Trong năm 2021, Đại ăn mặc bảnh bao, đi giới thiệu bản thân mình có học thức, có nhiều tài sản giá trị. Đại tiếp cận và trò chuyện với chị NTH (trú huyện Anh Sơn) rồi tạo lòng tin tin tưởng Đại là người học thức, có nhiều tài sản giá trị.

Sau đó, Đại nói với chị H. là cần tiền để đổi xe, mua đất… rồi vay mượn tiền của chị H. rồi chiếm đoạt.

Biết bị lừa, chị H. đã làm đơn tố cáo Đại làm giả giấy đăng ký xe ô tô và giấy đăng ký quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền 840 triệu đồng gửi lên cơ quan công an.

Bước đầu Công an huyện Anh Sơn đã làm rõ được Đại lừa đảo chiếm đoạt của chị H. số tiền 77 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục mở rộng điều đối với Đại làm rõ số tiền còn lại là 763 triệu đồng và hành vi làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.