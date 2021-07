Sáng 1-7, UBND TP Thủ Đức, TP.HCM đã có thông tin mới về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Trước đó, ngày 30-6, UBND TP Thủ Đức ban hành Công văn số 4316 về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng dân cư trên địa bàn trong ngày 1-7. Đến tối cùng ngày, người dân ở khu vực II (quận 9 cũ) và khu vực III (quận Thủ Đức cũ) nhận được thông báo sẽ hoãn lấy mẫu trong ngày 1-7.

Lý giải về việc này, phía UBND TP Thủ Đức thông tin, do địa bàn rộng, dân số đông, UBND TP Thủ Đức đã có phân chia lại khung thời gian, khu vực lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo việc lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư được chặt chẽ, đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Cụ thể, thời gian lấy mẫu bắt đầu từ ngày 1-7 đến ngày 3-7. Trong ngày 1-7, bắt đầu từ 10 giờ sẽ tập trung lấy mẫu tại chín phường thuộc khu vực I (quận 2 cũ), gồm phường An Phú, An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, Thủ Thiêm.

Sau đó TP Thủ Đức sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở các phường còn lại. UBND TP Thủ Đức sẽ có thông báo cập nhật đến các phường, khu phố để người dân nắm thông tin.