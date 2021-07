Chiều 16-7, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng, phun khử khuẩn trụ sở Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) tại địa chỉ số 25 Ngô Quyền (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, lý do khoanh vùng, phun khử khuẩn là do có một cán bộ của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiếp xúc với F0 khi người này qua chuyển hồ sơ giấy tờ và trở thành F1, một vài cán bộ khác trở thành F2.



Tạm phong tỏa trụ sở Bộ Công Thương tại 25 Ngô Quyền vì liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo điều tra dịch tễ, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 14-7, nhân viên của Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chuyển công văn, hồ sơ và được một nam công chức hướng dẫn tại bàn tiếp nhận hồ sơ ở khu vực tiền sảnh khoảng 1-2 phút.



Sau đó, nhân viên Viện Cơ khí vào Văn phòng Cục nộp hồ sơ cho Văn thư, vẫn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, nộp xong ra ngay, không trao đổi.

Sáng 16-7, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp nhận được thông báo nhanh của Viện Cơ khí về việc nhân viên nêu trên xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Hiện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã thông báo đến toàn cán bộ không di chuyển ra khỏi cục, thực hiện nghiêm ngặt các quy định của cơ quan y tế.

Cũng ngay trong 16-7, các cán bộ, nhân viên của Cục này đã được xét nghiệm test nhanh với COVID-19

Thông tin từ Bộ Công Thương cũng cho biết, trước đó các cán bộ đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.