Tắm sông sau khi đá bóng, 2 học sinh bị đuối nước tử vong

Chiều 21-4, chính quyền địa phương, nhà trường cùng người thân đã tổ chức lễ an táng hai em Trần Văn Của (18 tuổi), Phạm Văn Huy (19 tuổi, cùng trú xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị tử vong do đuối nước.



Thi thể hai em Của và Huy được tìm thấy trên sông.

Trước đó chiều 20-4, em Của và Huy cùng nhóm học sinh lớp 11 ở xã Sơn Hải rủ nhau đi đá bóng ở bãi đất trống ở xóm Thọ Đồng (xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu). Sau khi chơi thể thao xong, nhóm học sinh rủ nhau xuống sông dưới chân cầu Sơn Thọ để tắm mát, giải nhiệt.



Do trời nắng nóng, các em vừa đá bóng xong, bơi ra giữa sông thì em Huy và em Của bị chuột rút, đuối nước. Cả hai em Huy và Của chới với, chìm dần rồi bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, cán bộ UBND xã Sơn Hải và xã Quỳnh Thọ, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã có mặt tại hiện trường, huy động thêm tàu cá, xuồng máy của ngư dân dùng lưới để kéo và thuê thợ lặn phối hợp tìm kiếm hai em.

Trong đêm 20-4, hàng trăm người dân đã thức trắng đêm để tham gia cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm hai em Của và Huy trên sông, cửa biển.

Sau đó, thi thể hai em Của và Huy được tìm thấy cách chân cầu hơn 10m.

Thầy cô giáo, các bạn học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Mậu đã đến viếng, chia buồn, động viên gia đình hai em Của và Huy.