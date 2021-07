Cần “kết nối cộng đồng” để người dân an tâm chống dịch PGS-TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội (Social Life), nhận định: Khi siết Chỉ thị 16 để chống dịch, người dân lo thiếu thực phẩm, nước uống, thuốc men, bệnh tật, cấp cứu… Muốn người dân an tâm trong nhà, chính quyền nên tạo ra “kết nối cộng đồng” bằng việc tổ chức lại hệ thống kết nối thông tin xuyên suốt 24/7, sẵn sàng lắng nghe người dân. Mỗi nhóm dân cư ở cùng con hẻm, khu phố, khu chung cư, xóm trọ… cần kết nối với nhau và với chính quyền để giúp đỡ nhau và để nhận sự hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước. Thực tế đã có những khu phố, những khu chung cư đông người đã làm được điều này. Trong đó, vai trò của cán bộ cơ sở (tổ dân phố, khu phố, phường, công an khu vực…) rất quan trọng. Họ làm đầu mối để thu thập số điện thoại, tài khoản mạng xã hội… để kết nối mọi người với nhau. Người dân có thể nhanh chóng phản ánh ý kiến tới chính quyền; ngoài ra, họ cũng có thể tự chia sẻ với nhau từng bó rau, ký gạo, gói mì. Mô hình này nên được nhân rộng.