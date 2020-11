‘Tăng trưởng trên 2% là sự cố gắng lớn’

Cảnh giác trước đợt dịch thứ ba Bên cạnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của năm 2020, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ dù Việt Nam cơ bản thành công trong khống chế dịch nhưng gần đây nhiều địa phương, cơ quan, người dân đang có xu hướng chủ quan trước đại dịch COVID-19. Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nếu chúng ta chủ quan có thể sẽ dẫn đến quay trở lại đợt ba của đại dịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý không thể chủ quan trước dịch COVID-19 vì đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nước châu Âu tiếp tục đóng cửa.“Chúng ta đã qua hơn 125 ngày không có dịch, rất mừng nhưng dịch có thể quay lại bất cứ lúc nào” - Thủ tướng nói. Cùng mối quan tâm, đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên-Huế) cho rằng chúng ta đã chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Tuy nhiên, cũng cần đánh giá đúng mức, xem mức độ ảnh hưởng như thế nào, chẳng hạn lĩnh vực dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng quá lớn, kéo theo hàng loạt dịch vụ khác như hàng không, khách sạn… “Mức độ ảnh hưởng trải dài từ Quảng Ninh đến Cà Mau. Nhưng vẫn đang có cái gì đó chủ quan và lạc quan. Dịch bệnh COVID-19 các nước vẫn tăng dần, còn chúng ta thế nào? Dịch bao giờ mới chấm dứt? Chính phủ cần có kịch bản chi tiết, rõ ràng về việc này. Dập dịch tốt rồi nhưng vấn đề kinh tế, an ninh, an toàn xã hội tôi vẫn lo ngại” - ông Nghĩa cho hay.