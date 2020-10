Tên trộm chê tiền lẻ quăng lại mấy xấp cho khổ chủ

Chiều 6-10, tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp Phạm Quốc Long ( 29 tuổi), ngụ phường Tân Bình, thị xã La Gi, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Phạm Quốc Long. Ảnh: NL



Trước đó, hoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 6-10, Công an phường Tân Bình, thị xã La Gi nhận được tin báo của ông Phú Mộc Hùng trình báo về việc kẻ gian đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Theo ông Hùng, lúc 6 giờ 30 phút sáng, vợ chồng ông đóng cửa nhà đi ăn sáng và uống cà phê. Đến 8 giờ 15 phút, ông Hùng về đến nhà thì phát hiện cửa nhà và phòng ngủ bị phá. Kiểm tra tài sản phát hiện hơn 54 triệu đồng, một số vàng như dây chuyền, nhẫn, lắc tay… với tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng đã bị trộm lấy đi.





Tang vật vụ trộm. Ảnh: NL

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định ngoài các vết cạy, phá cửa, phía sau nhà ông Hùng còn có 4 xấp tiền loại 2.000đ và 5.000đ do tên trộm bỏ lại. Công an thị xã La Gi đã huy động lực lượng truy nóng tên trộm. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, công an đã vây bắt được kẻ trộm.

Tại cơ quan công an, Phạm Quốc Long thừa nhận hành vi đột nhập vào nhà anh Hùng trộm cắp tài sản. Công an thị xã La Gi đã thu hồi toàn bộ số tài sản trên trao trả lại cho khổ chủ.