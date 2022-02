Ngày 5-2, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, trong 5 ngày Tết Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh đón khoảng hơn 60.000 lượt khách (gồm khách tham quan và lưu trú), tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.



Du khách tham quan Bikini Beach Phan Thiết. Ảnh PN

Từ ngày 1 đến 4-2 (mùng 1 - 4 Tết), lượng du khách đến Bình Thuận tăng dần qua từng ngày, trong đó ngày mùng 3 tết lượng khách tăng đột biến. Khách tập trung rất đông ở các khu vực trọng điểm du lịch như Hàm Tiến - Mũi Né, Tiến Thành - Hàm Thuận Nam, La Gi và các điểm tham quan du lịch như Bàu Trắng, Hòn Rơm, Đồi cát bay, đá Ông Địa, tháp Pô Sah Inư, Đồi Dương, Thanh Minh tự, Kê Gà…

Năm nay, những điểm mới cũng được dân địa phương và du khách checkin khá đông là bãi biển Bikini Beach và các điểm ở Nova World Phan Thiết dù những nơi này vẫn còn xây dựng dang dở.

Đến tối mùng 4 Tết, hầu hết các resort, khách sạn ở Phan Thiết, Mũi Né đều cháy phòng, thậm chí nhà trọ cũng không còn phòng nghỉ.

Được biết, Tết Nhâm Dần tại Bình Thuận đã hạn chế tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn để phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức ghi hình trước phát trên sóng truyền hình BTV tuy nhiê các hoạt động vui chơi, giải trí mang đậm phong vị tết do các resort, khách sạn, khu du lịch tổ chức như dạ tiệc giới thiệu văn hóa ẩm thực tết địa phương, trò chơi dân gian, sân chơi ngày tết, biểu diễn lân - sư - rồng, không gian văn hóa tết Việt, thi gói bánh chưng, lễ hội đón giao thừa cũng đã tạo nên sức hút lớn đối với khách du lịch. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng đã chủ động xây dựng các chương trình giảm giá kích cầu du lịch, triển khai nhiều gói sản phẩm mới, hấp dẫn, chú trọng chất lượng dịch vụ.



Bãi biển Bikini Beach Tiến Thành, Phan Thiết. Ảnh PN

Tính đến mùng 5 Tết Nhâm Dần việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, an ninh trật tự, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, công tác cứu hộ được đảm bảo. Giá phòng khá ổn định, do đa số du khách đã đặt từ trước tết; giá dịch vụ, hải sản chỉ tăng khoảng 20% so với ngày thường. Đặc biệt, không có phản ảnh nào của du khách về an ninh, giá cả và vệ sinh môi trường qua đường dây nóng hỗ trợ du khách, từ đó đã tạo được ấn tượng tốt với du khách khi đến Bình Thuận du lịch vào những ngày đầu năm mới Nhâm Dần.