PGS-TS NGUYỄN THỊ THU HOÀI, Khoa công nghệ sinh học ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM: Cần nghiên cứu vaccine mới hiệu quả hơn Số liệu gần đây nhất của Israel khi họ tiêm phòng mũi tăng cường (mũi số 4) cho người trên 60 tuổi, cho thấy dù có giúp lượng kháng thể tăng hơn nhưng vẫn không thay đổi hiệu quả bảo vệ trước biến thể Omicron. Như vậy, chúng ta cần một loại vaccine hiệu quả hơn. Dưới tác dụng của vaccine, nhiều nhà khoa học đã nhận định COVID-19 có khả năng kết thúc trong năm nay và sẽ trở thành một bệnh đặc hữu như cúm mùa. Tuy nhiên, nó có thể sẽ tạo ra những đợt bùng phát nhẹ, xen kẽ. Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta cũng nên sẵn sàng chuẩn bị phát triển vaccine cho những biến chủng, những đợt bùng phát, thậm chí là những dịch bệnh tương tự xảy ra trong tương lai. Việc sẵn sàng công nghệ, chủ động công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới trong chế tạo vaccine là điều cần thiết đảm bảo cho an ninh và an toàn của người dân. Hiện tại, tại Việt Nam, chủng lưu hành chủ yếu vẫn là Delta. Với chủng này, các số liệu nghiên cứu đã cho thấy vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả rất tốt trong giảm tử vong, nhập viện và chống nhiễm bệnh. Chẳng hạn với Pfizer, một vài nghiên cứu cho thấy hiệu quả bảo vệ, chống nhiễm bệnh tới 90% sau khi tiêm mũi hai đủ 21 ngày. Bởi vậy có thể thấy với tỉ lệ tiêm phòng cao ở Việt Nam hiện nay, chúng ta đã khống chế dịch rất tốt.

Tuy nhiên, với chủng Omicron, nghiên cứu mới nhất cho thấy tỉ lệ nhập viện và tử vong rất thấp ở người đã tiêm phòng, thậm chí với người chưa tiêm cũng thấp hơn rõ ràng nhưng vaccine dường như không thực sự hiệu quả trong bảo vệ người đã tiêm phòng khỏi nhiễm bệnh. Quan điểm để tự do lây lan, tạo miễn nhiễm cộng đồng, riêng với Omicron sẽ có vài điểm có thể tạo quan ngại. Thứ nhất, khi chưa có vaccine mới hiệu quả trước Omicron và số liệu cho thấy người tiêm đủ hai mũi chỉ có thể có khả năng bảo vệ khỏi nhiễm 20%-30% thì dù tỉ lệ người phải nhập viện rất ít (0,5%), bệnh cảnh rất nhẹ, thì số lượng vẫn có thể gây quá tải hệ thống y tế dưới tốc độ lây lan nhanh của chủng này. Thứ hai, việc số lượng lớn người nhiễm cũng tăng khả năng tạo biến chủng mới. Theo quan điểm cá nhân của tôi, riêng với các bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Omicron cần được cách ly, theo dõi kỹ, thu thập dữ liệu, nhất là trong dịp tết khi mọi người thường tập trung đông đúc. Sau kỳ nghỉ tết, chúng ta sẽ lại phải tiếp tục cập nhật diễn biến thực tế để có cách tiếp cận phù hợp nhất, vì quan điểm chủ đạo của Việt Nam và đa số các nước hiện nay vẫn là thích ứng sống chung với COVID-19.