Ngày 25-1, tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ đã diễn ra lễ truy điệu Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải (Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vừa hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, đã đến viếng.



Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, cùng các cán bộ Công an TP Cần Thơ mặc niệm Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ Công an TP Cần Thơ đã đọc quyết định của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, về việc thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải.



Quyết định thăng cấp bậc hàm đại úy lên thiếu tá trước niên hạn đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải kể từ ngày 24-1-2020. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết sẽ đề nghị Nhà nước xét công nhận liệt sĩ đối với Thiếu tá Hải đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.



Thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho vợ Thiếu tá Hải. Ảnh: HẢI DƯƠNG



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trao hỗ trợ cho gia đình Thiếu tá Hải. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 19-1-1984, tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Thiếu tá Hải sinh ra và lớn lên trong một gia đình và quê hương giàu truyền thống cách mạng.

Từ tháng 2-2003, Thiếu tá Hải bắt đầu công tác trong lực lượng Công an TP Cần Thơ. Trong suốt thời gian công tác, Thiếu tá Hải luôn nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của cấp trên, thể hiện phẩm chất cao quý của người chiến sĩ Công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, tận tụy trong công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành công an nhân dân giao cho.



Linh cữu Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Vợ của Thiếu tá Hải - chị Châu Kiều Loan cũng là một đại úy công an (phó trưởng Công an phường An Hòa). Được biết đời sống kinh tế gia đình Thiếu tá Hải vẫn còn khó khăn, đang ở nhà thuê. Thiếu tá Hải ra đi, để lại hai con gái sinh đôi vừa hơn hai tuổi.

Đứng cạnh linh cữu chồng, chị Loan không nén được đau thương, giây lát lại vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Còn hai con gái của anh chị vẫn còn quá nhỏ, dường như chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra và sự ra đi mãi mãi của người cha.



Chị Châu Kiều Loan nghẹn ngào bên linh cữu chồng. Ảnh: HẢI DƯƠNG



Hai con gái song sinh của Thiếu tá Hải dường như không biết người cha yêu quý đã ra đi mãi mãi. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tết Nguyên đán đối với tất cả người Việt có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là dịp để gia đình đoàn viên sum họp sau một năm vất vả. Nhưng giờ đây, trong giây phút này, gia đình chị Loan phải đối mặt với sự mất mát không thể bù đắp được.