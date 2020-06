Thành công của TP.HCM xuất phát từ phong trào thi đua

Thi đua hướng vào gỡ vướng, khó khăn của TP Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, như phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, tính đến nay có 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, TP.HCM đã huy động được hơn 11.453 tỉ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, qua đó đã giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch. Với phong trào thi đua phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó là kinh tế tăng trưởng khá và ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng bình quân đạt 8,3%/năm. Trên lĩnh vực quản lý đô thị, thực hiện Chỉ thị 23/2019 của Thành ủy, các ngành, các cấp đã đề ra nhiều giải pháp với quyết tâm kéo giảm tình trạng xây dựng không phép, sai phép... Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, trong năm năm qua, TP.HCM đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng không ngừng được củng cố. Cải cách tư pháp có nhiều mặt chuyển biến tích cực... Ngoài ra, các phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Cải cách hành chính”, “Giảm ô nhiễm môi trường”... cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực, đi vào giải quyết các vấn đề bức thiết, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại của TP.