Thanh Hóa có Trưởng phòng CSGT sau 2 năm bị khuyết

Ngày 22-5, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng CSGT cho Đại tá Lê Văn Chiến.

Trước đó ngày 11-1-2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an tỉnh Thanh Hóa từ 33 đơn vị cấp phòng xuống còn 27 đơn vị cấp phòng.

Theo đó khi chưa sát nhập thì Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Thanh Hóa do Trung tá Lê Hồng Thái, Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách phòng từ tháng 10-2017 sau khi Trưởng phòng tiền nhiệm đại tá Lưu Thiện Minh nghỉ hưu.

Sau khi sáp nhập, Trung tá Lê Hồng Thái được điều chuyển giữ chức danh Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi Đại tá Chiến được bổ nhiệm, Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan đã nhận được đơn tố cáo liên quan cho rằng vợ đại tá Chiến có hành vi vi phạm pháp luật nên việc bổ nhiệm phải dừng lại để thanh tra.

Sau khi Thanh tra Bộ Công an vào cuộc xác minh và công bố kết luận không có cơ sở để kết luận vi phạm của vợ đại tá Chiến theo đơn thư tố cáo. Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định bổ nhiệm đại tá Chiến làm Trưởng phòng CCSGT Công an tỉnh Thanh Hóa kể từ ngày 22-5.