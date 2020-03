Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm 413 trưởng công an xã, thị trấn

Chiều 28-3, trao đổi với PLO, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã Công bố các quyết định điều động, bố trí Trưởng công an 413 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Mạnh, việc điều động cán bộ đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã, thị trấn năm 2020 là thực hiện Đề án của UBND tỉnh về “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã”.

Cụ thể trong năm 2019, Công an Thanh Hóa đã điều động, bố trí 542 CBCS công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn tại 112 xã, thị trấn và năm 2020 là 413 xã còn lại sẽ bố trí công an chính quy về trong năm 2020.



Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao quyết định điều động cán bộ chính quy về giữ chức danh trưởng công an các xã. Ảnh: CATH

Hiện nay các cán bộ cảnh sát đã được điều động, bố trí chức danh công an xã, thị trấn sẽ có mặt tại địa bàn cơ sở nhận nhiệm vụ công tác mới, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, con dấu, phương tiện, công cụ hỗ trợ…để tập trung chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Công an xã, thị trấn...

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh khẳng định: “Sau khi đưa công an chính quy về các địa bàn phức tạp thì an ninh trật tự ở các địa bàn đã giảm hẳn các loại tội phạm về ma túy, gấy rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Các vụ việc nóng được xử lý nhanh, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương".