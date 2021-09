Ngày 7-9, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh Thanh Hóa đã cho ý kiến đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nêu vẫn đề thiên tai đang có diễn biến bất thường, khắc nghiệt gây tổn thất về người và tài sản của nhân dân, đặc biệt là ở các huyện miền núi. Vấn đề này đặt ra phải có những biện pháp giảm thiệt hại do thiên tai từ đó giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Dự kiến từ nay đến năm 2025 Thanh Hóa cần phải sắp xếp, ổn định cho 1.653 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó số tái định cư xen ghép là 810 hộ, tái định cư liền kề là 458 hộ, tái định cư tập trung 385 hộ...



Khu tái định cư bản Nà Ón (Trung Lý, Mường Lát) mọc lên sau trận lũ năm 2019 bên bờ sông Mã. Ảnh: Tuấn Bình

Trong đề án tái định cư có nêu cụ thể các mức hỗ trợ đối các hộ ở nhà sàn, nhà không kiên cố mức hỗ trợ là 40 triệu đồng, các hộ nhà ở cấp 4 hoặc nhà mái bằng mức hỗ trợ là 75 triệu đồng. Đặc biệt, đối với các hộ ở nhà 2 tầng trở lên mức hỗ trợ 100 triệu đồng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với đề án trên, bởi tất cả vì mục tiêu là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng khẳng định: "Việc này phải thực hiện với tinh thần “không để một ai bị bỏ lại phía sau” để thu hẹp chênh lệch về đời sống giữa miền núi với đồng bào miền xuôi...".

Ông Hưng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa cần nghiên cứu để tăng mức hỗ trợ cho hộ nhà sàn, nhà không kiên cố từ 40 triệu đồng lên 50 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, 10 triệu đồng được huy động từ các nguồn hỗ trợ khác.



Đối với những hộ dân xây nhà 2 tầng sẽ được hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Bình

Đối với nhà cấp 4, nhà mái bằng... đồng ý hỗ trợ 75 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, sỗ còn lại từ các nguồn hỗ trợ khác). Đối với nhà 2 tầng trở lên đồng ý hỗ trợ 100 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng và 30 triệu đồng huy đồng từ các nguồn hỗ trợ khác.

Việc sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh lần này phải thực hiện để người dân được đến nơi ở mới an toàn. Từ đó cải thiện, nâng cao đời sống, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ông Hưng yêu cầu.