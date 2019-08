Thanh Hóa: Mưa lũ làm 15 người chết, mất tích

Đê biển ở Cà Mau có nguy cơ vỡ Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, trong đêm 4 và ngày 5-8, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam biển Đông có mưa rào, dông, lốc; gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Trong những ngày qua, ảnh hưởng của gió mùa tây nam gây mưa lớn, kết hợp triều cường, sóng cao đã làm sạt lở khoảng 300 m đê biển Tây (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) gây nguy cơ vỡ đê. Cà Mau đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường gia cố mặt đê. Gió mùa cộng mưa to làm sập, ngập, hư hỏng hàng chục căn nhà ở huyện Trần Văn Thời, U Minh. Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai cũng đã cử đoàn công tác vào xử lý đê biển Tây ở Cà Mau. Lũ trên sông Thao, sông Mã, sông Bưởi Sáng nay (5-8), lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Mã và sông Bưởi (Thanh Hóa) sẽ đạt đỉnh, dưới mức báo động 2. Nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng thuộc nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.