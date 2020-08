Thanh niên 23 tuổi chế tạo súng bị phạt 33 triệu đồng

Ngày 27-8, UBND tỉnh Nghệ An cho biết: ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Đình Ngọc (23 tuổi, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 30 triệu đồng về hành vi chế tạo súng săn trái phép; 3 triệu đồng về hành vi không giao nộp vũ khí theo quy định.



Tang vật do Ngọc chế tạo bị hát hiện, thu giữ . Ảnh: CA.

Tổng hình phạt tiền anh Ngọc phải chịu là 33 triệu đồng cho hai hành vi nêu trên (quy định tại điểm a, khoản 6 và điểm g, khoản 3 thuộc Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

Trước đó, Ngọc đang chế tạo súng săn để bán lấy tiền thì bị công an phát hiện. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản hành chính đối với anh Ngọc. Đồng thời, Công an tỉnh Nghệ An có công văn về việc báo cáo đề xuất xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài bị phạt xử tiền, Ngọc còn bị xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm: 2 khẩu súng săn, 3 khung súng săn, một hộp phụ tùng lắp ráp linh kiện súng săn, 22 tay bằng gỗ tự chế của súng săn. Ngọc còn bị tịch thu tang vật 18 hộp đạn chì súng săn.