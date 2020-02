Thanh niên ném đá vào công an, cướp xe tang vật ra đầu thú

Ngày 9-2, tin từ Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết đã vận động Nguyễn Văn Giang (22 tuổi) ra đầu thú sau gần 2 năm trốn truy nã.



Quyết định truy nã Giang.



Theo hồ sơ, Giang thường tụ tập với nhóm thanh niên ở xã Sông Lũy tổ chức đua xe, nẹt pô trên quốc lộ 1. Khi lực lượng chức năng can thiệp thì manh động chống trả, ngăn cản. Đêm 15-10-2017, Giang cùng 5 thanh niên ở xã Sông Lũy tổ chức đua xe, lực lượng chức năng truy đuổi và thu giữ được xe mô tô 86B2-349.42 là phương tiện đua xe đưa về trụ sở Công an thị trấn Lương Sơn tạm giữ.

Nhóm của Giang đã hô hào dùng đá, gạch ném vào lực lượng công an và bảo vệ dân phố đang có mặt tại trụ sở Công an thị trấn Lương Sơn rồi xô ngã cánh cửa cổng trụ sở, cướp lại chiếc xe mô tô bị thu giữ.



Nguyễn Văn Giang tại trụ sở Công an huyện Bắc Bình.

Công an huyện Bắc Bình đã bắt giữ nhóm thanh niên trên, riêng Giang bỏ trốn. Tháng 1-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình ra quyết định truy nã Giang trên toàn quốc. Sau đó đến tháng 4-2018, TAND huyện Bắc Bình kết án 5 bị cáo, đồng bọn của Giang về tội chống người thi hành công vụ với tổng cộng 63 tháng tù giam.