Thanh thiếu niên quận Thủ Đức sôi nổi tìm hiểu luật ATGT

Sáng 8-11, Đội CSGT- TT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ với chủ đề “An toàn giao thông cho mọi người”.



Hội thi thu hút đông đảo thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn quận Thủ Đức tham gia sôi nổi.



Đội CSGT-TT Công an quận Thủ Đức tổ chức hội thi với mong muốn mỗi thanh thiếu niên sẽ là một tuyên truyền viên trẻ về ATGT. Ảnh: TT

Hội thi được chia làm hai phần: Xử lý tình huống thực tế và thi vẽ tranh về chủ đề “An toàn giao thông- Hạnh phúc bền vững”.



Tại hội thi, Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Thủ Đức nhấn mạnh, hội thi có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông năm 2020 của Công an quận Thủ Đức.

Trung tá Nguyệt nói thêm, thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn rằng mỗi em thanh thiếu nhi, học sinh sẽ là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông, xây dựng cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông trong mỗi gia đình và cộng đồng xã hội.



Đội CSGT-TT Công an quận Thủ Đức tặng mũ bảo hiểm cho các thanh, thiếu niên tham gia hội thi. Ảnh: TT

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba, bốn giải khuyến khích cho các em thí sinh tham gia.

Đội CSGT – TT Công an quận Thủ Đức cũng đã trao tặng nón bảo hiểm đến tất cả đại biểu, các em học sinh tham gia trong chương trình tổng kết trao giải hội thi.