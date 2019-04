Thanh toán khống hơn 9 tỉ đồng cho công trình chưa thi công

Chuyện hy hữu xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình mương tiêu, thoát nước Bàu Đông (xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) do UBND xã Hưng Đông làm chủ đầu tư.

Đơn vị trúng thầu thi công là liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Vinh Quang và Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Khang Hiền.



Xe chở đá đến đổ lên đất công trình.

Dù đã nghiệm thu nhiều hạng mục dự án và thanh quyết toán tiền, nhưng chiều 5-4, công trình vẫn đang thi công dở dang.

Dự án đầu tư xây dựng công trình mương tiêu, thoát nước Bàu Đông được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2013. Đến tháng 8-2016, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán công trình. Tổng dự toán công trình hơn 31,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Nghệ An.

Trong đó, chi phí xây dựng hơn 20 tỉ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng (tạm tính) là 4,5 tỉ đồng; còn lại là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án, dự phòng, chi phí khác.

Dự án nhằm cấp, thoát nước cho khu dân cư ở xã Hưng Đông và một số nhà máy ở khu công nghiệp ở TP Vinh.



Công trình dự án bắt đầu từ đường Nguyễn Chí Thanh đi qua cánh đồng đến đường Đặng Thai Mai (quốc lộ 46B).

Ngày 15-12-2016, UBND xã Hưng Đông ký hợp đồng thi công với liên doanh Công ty Vinh Quang và Công ty Khang Hiền. Tháng 9-2017, khi chưa giải phóng xong mặt bằng, chưa xây dựng công trình thì UBND xã Hưng Đông đã bắt đầu nghiệm thu một số hạng mục công trình và chi trả tiền hơn 6 tỉ đồng.

Đến tháng 11- 2018, công trình vẫn chưa khởi công nhưng UBND xã Hưng Đông tiếp tục ra nghiệm thu tiếp một số hạng mục và thanh toán thêm cho nhà thầu 3 tỉ đồng.



Chiều 5-4, ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông cho biết: “Bước đầu, sự việc này cơ quan quản lý đang vào cuộc, UBND TP Vinh đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra.”

Ông Tấn cũng cho biết, sau các lần thanh toán "khống" trên, công trình mới thi công từ tháng 3-2019 đến nay.