Thanh tra Bộ Công an vào cuộc vụ CSGT bị tố vòi tiền

Tối 4-1, nguồn tin PLO xác nhận tổ công tác Thanh tra Bộ Công an đã vào TP.HCM để xác minh đơn tố cáo cán bộ CSGT đội Tân Sơn Nhất, Công an TP.HCM vòi tiền người vi phạm.

Theo nội dung giấy mời, ông Thái Đăng Phú, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM vào sáng 7-1. Về nội dung làm việc, Thanh tra Bộ Công an chưa tiết lộ.

Theo tố cáo vào ngày 12-5-2020, ông Phú đi xe máy Exciter mới mua chưa được cấp biển số di chuyển trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình). Đang đi, ông Phú bị thượng úy Huỳnh Tấn Minh dừng xe kiểm tra giấy tờ.

CSGT Minh sau đó thông báo lỗi vi phạm sẽ bị phạt 6,2 triệu đồng và yêu cầu đưa tiền sẽ trả bằng lái, tuy nhiên ông Phú không đồng ý... CSGT đưa ông Phú và xe về trụ sở Đội CSGT Tân Sơn Nhất. Sau quá trình làm việc, ông Phú được lấy xe về và bị giữ bằng lái.

Sau khi ông Phú làm đơn tố cáo gửi đến Công an TP.HCM thì chiều 14-5, cán bộ Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt đến Đội CSGT Tân Sơn Nhất gọi điện ông Phú để làm việc. Sau buổi làm việc này, ông Phú nhận được nhiều cuộc gọi từ Ban chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất.

Vụ việc sau đó được Thanh tra công an TP.HCM vào cuộc xác minh. Đến ngày 23-8, Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó Chánh thanh tra Công an TP.HCM đã ký thông báo kết quả giải quyết tố cáo của ông Phú.

Theo đó, Giám đốc Công an TP.HCM đã giải quyết tố cáo của ông Phú đối với Thượng úy Huỳnh Tấn Minh, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất. Qua căn cứ kết quả xác minh, hồ sơ thu thập và kết quả giám định âm thanh của phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an thì kết quả cho thấy nội dung tố cáo Thượng úy Minh có hành vi kiểm tra xe vi phạm đã đòi tiền hối lộ là không có căn cứ.

Tuy nhiên thượng úy Minh đã vi phạm quy trình công tác khi xử lý vi phạm “lỗi điều khiển xe không gắn biển số đối với loại xe bắt buộc gắn biển số”.

Nội dung tố cáo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Ban Chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Công an TP.HCM bao che cho sai phạm của thượng úy Minh là không có căn cứ. Tuy nhiên, một số cán bộ Ban chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất và cán bộ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM đã tiếp xúc, gọi điện thoại và nhắn tin đến ông Phú là chưa đúng quy định.

Không đồng ý với kết luận trên, ông Phú tiếp tục tố cáo đến Thanh tra Bộ Công an.